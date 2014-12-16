روح الله حسینی نایب رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوی تیم ملی بوکس بزرگسالان تصریح کرد: در حال حاضر برای برگزاری اردوهای تیم ملی با مشکل مالی مواجه هستیم. قرار است تا ابتدا رقابت های انتخابی برگزار شود و سپس تیم ملی در دو گروه زیر نظر اکبر احدی و علیرضا استکی فعالیت خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که موضع نهایی شما در برابر غایبان رقابت های قهرمانی کشور چیست؟ گفت: تصمیم شخص ناطق نوری رئیس فدراسیون این بوده که غایبان رقابت های قهرمانی کشور در تیم ملی جایی نداشته باشند. اما افرادی که دلیل موجهی دارند با ارائه مستندات به تیم ملی و رقابتهای انتخابی راه می یابند. به هر حال قهرمانان ما از سرمایه های ملی هستند و نمی شود آنها را از تیم ملی که خانه خودشان است دور نگه داشت.

برای برگزاری اردوها از کمیته ملی المپیک کمک می خواهیم

نایب رئیس فدراسیون بوکس در خصوص تیم های ملی نوجوانان و جوانان بیان کرد: پیش از قهرمانی کشور تمرینات و اردو در رده سنی جوانان را داشتیم. در حال حاضر تنها مشکل ما بحث بودجه و مسائل مالی است وگرنه در اولین فرصت اردوهای رده سنی پایه و جوانان هم برگزار می شود. ما برای برگزاری همین اردوی بزرگسالان نیز با مشکل مواجه هستیم که باید در این زمینه رایزنی ها با کمیته ملی المپیک را دامه دهیم.

حسینی در خصوص سرمربیان تیم ملی بزرگسالان عنوان کرد: بدون شک در توافقی که در جلسه مسئولان فدراسیون داشتیم مسئولیت تیم ملی بوکس بزرگسالان در دو گروه به اکبر احدی و علیرضا استکی سپرده می شود. غلامرضا کریمی یکی از بهترین مربیان بوکس ایران است و در المپیک پکن نیز تیم ملی زیر نظر وی کار می کرد. وی و نهرودی بر کار احدی و استکی نظارت می کنند.

وی افزود: کادر فنی سرمربیان تیم ملی هم با نظر کمیته فنی و البته مشورت خود این مربیان انتخاب خواهد شد. قصد داریم تا از تجربه مربیان بوکس در شهرستان ها نیز استفاده کنیم و تیم ملی با کمک آنها هدایت شود.

نایب رئیس فدراسیون بوکس در پایان با اشاره به دومین برد روزبهانی در لیگ حرفه ای بوکس جهان خاطرنشان کرد: احسان حریف بسیار خوبی را در سومین مبارزه خود شکست داد و اگر موفق شود در فینال بوکسور آفریقا را شکست دهد سهمیه المپیک ریو را به صورت مستقیم به دست می آورد. روزبهانی در راه آماده سازی برای لیگ ستارگان هزینه هایی را متحمل شده که انشاالله فدراسیون همه آنها را به وی پرداخت می کند.