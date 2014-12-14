نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان زنجان در دانشگاه پیام نور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویا کریمی با اشاره به تشکیل کمیته‌های مختلف برای برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: از جمله این کمیته‌ها کمیته سمعی و بصری و کمیته پشتیبانی و خدمات بود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف علمی و اجرایی استان به همراه استانداری در برگزاری این نمایشگاه همکاری داشتند، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی این نمایشگاه به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان با توضیح اینکه در این نمایشگاه 21 غرفه طراحی شده بود، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی 17 مورد از دستگاه‌های اجرایی استان، نهادها، شرکت‌ها و دانشگاه‌ها حضور داشتند.

کرمی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دستگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ارائه شد، افزود: اداره کل بهزیستی استان زنجان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، دانشگاه پیام نور استان زنجان، استانداری و انجمن‌های علمی دانشجویان از جمله غرفه های حاضر در این نمایشگاه بودند.

وی همچنین به حضور دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه زنجان و دانشگاه علوم پزشکی نیز در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دستاوردهای ارائه شده از سوی غرفه‌های حاضر مطلوب بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان در ادامه با تشریح نحوه انتخاب غرفه برتر این نمایشگاه اضافه کرد: انتخاب غرفه برتر بر اساس ملاک‌های مختلفی صورت گرفت که 70 درصد آن به نظر بازدید کنندگان و 30 درصد آن توسط آرای تخصصی انجام شد.

این مسئول همچنین چیدمان غرفه‌ها و دستاوردهای ارائه شده را از دیگر ملاک‌های تعیین شده برای انتخاب غرفه برتر اعلام کرد و گفت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده 45 درصد از بازدیدکنندگان دانشگاه پیام نور را به عنوان غرفه برتر انتخاب کردند.

وی همچنین با ارائه گزارشی از تعداد بازدیدکنندگان از غرفه‌های نمایشگاه بیان کرد: خوشبختانه استقبال مردم از برگزاری این نمایشگاه مطلوب بود.

در این مراسم اختتامیه این نمایشگاه، غرفه برق منطقه‌ای زنجان به عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

همچنین در این مراسم از عوامل اجرایی نمایشگاه مذکور تقدیر شده و از نماینده افراد فعال در این نمایشگاه به ترتیب در بخش اساتید، دانشجویان و کارکنان تقدیر شد.