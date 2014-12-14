مانور قدرت تشیع موجب کمرنگ شدن حوزه های نفوذ آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی ظهر یکشنبه در جمع ائمه جماعات کرمان به وجود دو طرز تفکر متفاوت در کشور اشاره کرد و گفت: برخی بر این عقیده هستند که دین از حکومت جدا نبوده و باید به صورت حداکثری در جامعه پیاده شود.

وی ادامه داد: اما در مقابل عده ای مخالف حداکثری بودن دین در اجتماع هستند و می گویند دین باید از حکومت فاصله داشته باشد.

صفارهرندی با اذعان به این نکته که این طرز تفکر توسط افرادی بیان می شود که پیش از این خود مروج حاکمیت احکام الهی بودند، افزود: این افراد بر این عقیده اند که دین باید در عرصه شخصی باشد و وجود فاصله بین آن با عرصه اجتماع الزامی است.

وی با اذعان به این نکته که این افراد به دنبال دور کرن دین از ساحت های اجتماعی هستند، یادآور شد: افراد دارای این نگرش کسانی هستند که با دین مخالفتی نداشته و حتی متدین هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل حکومت بر مبنای دین و پیاده شدن احکام دینی در جامعه را از شاخصه های دین حداکثری دانست و اذعان داشت: در مقابل افرادی هستند که می گویند همانطور که تاکنون حقانیت دین در ساحت اجتماعی پذیرفته شده است از این پس نیز باید همان رویه ادامه پیدا کند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ امام خمینی(ره) را تنها حجت برای تحقق حکومت دینی در نگرش برخی افراد دانست و افزود: شاید همین امر سبب شده که عده ای بر این عقیده باشند که حال که دیگر امام راحل(ره) نیست حکومت دینی نیز پایان یافته است.

وی ادامه داد: این افراد ردای ولایت را تنها منحصر به امام خمینی( ره) می دانند و عنوان می کنند که این ردا منحصر به ایشان بوده و فرد دیگری نمی تواند آن را به تن کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته برخی از آنها نیز می گویند که رهبر معظم انقلاب آخرین فردی است که می توانند این ردا را به تن کنند.

وی ابراز داشت: اما نظریه مخالف این نگرش با استناد به اتفاقات اخیر در عراق، سوریه و یمن می گوید که تحقق حکومت دینی نه تنها از بین نرفته بلکه تثبیت و تحکیم شده است.

وی گفت: آنها اتفاقات اخیر را دلیلی بر تقویت نظام متکی بر حکومت الهی می دانند و همه اینها دستاوردی برای نظام به شمار می رود.

مانور قدرت شیعیان باعث تقویت حوزه های تفکر حکومت الهی شد

صفار هرندی به مانور قدرت شیعیان اشاره و تصریح کرد: این مانور موجب کمرنگ شدن حوزه های نفوذ آمریکا و تقویت حوزه های تفکر حکومت الهی می شود.

وی اذعان داشت: اما برخی می گویند که این مانور قدرت نبوده بلکه باعث فاصله بیشتر ما با نظام جهانی می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به دلیل اینکه این افراد جرأت بیان تمام شدن حکومت دینی را ندارند، به دنبال بهانه جویی و به حاشیه بردن مسائل هستند.

صفار هرندی تصریح کرد: به عنوان مثال به دنبال حاشیه سازی برای سپاه، شورای نگهبان، اطراف رهبری و مسائلی از این قبیل هستند در صورتی که اصل مسئله و هدف آنها پایان یافتن حکومت دینی است.

وی با طرح این سوال که آیا درست است که ما این صراحت را از زبان آنها الزاما جلو بیندازیم؟ به رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: بر این اساس ما نباید به این مسئله سرعت ببخشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تا زمانی که این افراد اظهار ارادت به نظام و انقلاب کرده و به اصول وفادارند ما نیز آنها را می پذیریم.

صفارهرندی ادامه داد: اما باید هوشیار بود و تحلیل های دقیق و بر مبنای واقعیت داشته باشیم.

وی به نقش طبقه روشنفکر اشاره کرد و گفت: این افراد به دلیل اینکه در مسائل به رهبر دیگران تبدیل می شوند از تاثیرگذاری ویژه ای در اجتماع برخوردارند.

صفارهرندی ادامه داد: بنابراین باید تفکر حکومت الهی در بین افراد ترویج پیدا کند و آنها شناخت و انس بیشتری با این تفکر پیدا کنند.

این مسئول اذعان داشت: این قشر باید با این مساله تبیین شود که حکومت دینی نه تنها ضرری ندارد بلکه باعث قدرتمندتر شدن می شود.

وی به مساله تحریم ها اشاره و تصریح کرد: کوتاه آمدن ما باعث برداشته شدن تحریم ها و حل مشکلات نمی شود چنانچه اگر هر یک از طرفین از مواضع کوتاه آید طرف مقابل یک قدم جلوتر می آید.

وی گفت: بنابراین ما با دست کشیدن از خواسته های اولیه خود نمی توانیم مشکلات برطرف کنیم.

صفارهرندی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: بعد از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور شعار وی تعامل با دنیا و جلب اعتماد جهانی بود اما تفسیر دشمنان بر کارساز بودن تحریم ها عنوان شد و گفتند که حال که تحریم ها تا این حد تاثیرگذار بوده که ایران پای میز مذاکره بیاد پس آنها را تشدید می کنیم.

وی گفت: ما نباید به دنبال راه حل های سازشی یا عقب نشینی از مواضع خود باشیم بلکه باید از طرق دیگر آنها را تحت فشار قرار دهیم.

صفار هرندی به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: امروز رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید دارد که باید اقتصاد داخلی را تقویت کنیم که طرح این مساله یا به علت ترساندن طرفین مذاکره یا حقیقتا به منظور کسب قدرت جدید برای کشور است.

وی ادامه داد: وقتی ما در مسیر قدرت قدم برداریم پیشنهادهایی از خارج کشور برای قرارهای اختصاصی به ایران می شود که از آن جمله می توان به چین و روسیه اشاره کرد.

صفارهرندی ادامه داد: در حالی که در گذشته این دو ابرقدرت پیشنهاد روابط راهبری ایران را رد می کردند امروز خود پیشنهاد دهنده این روابط هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ایران تبدیل به یک شریک راهبردی برای کشورهای بزرگ می شود، افزود: این امر منجر به این می شود به ایران پیشنهاد شکسته شدن تحریم ها داده شود و به این گونه می توان تحریم ها را دور زد که این جزئی از مقاومت اقتصادی است.

صفارهرندی تصریح کرد: وقتی ما هجوم آورده و خود را تقویت کنیم طرف نرم شده و خود پیشنهاد شکسته شدن تحریم ها را می دهد.

بسیاری از فعالیت ها توسط نیروهای داخلی قابل انجام است

وی با تاکید بر لزوم حمایت و تقویت نیروهای تولید کننده، افزود: وقتی سپاه جایگزین شرکت های بزرگ شد متوجه شدیم که بسیاری کارها از طریق خود ما به راحتی قابل انجام است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که امروز به فعالیت های سپاه ایراد گرفته می شود همین مساله است که چرا سپاه در اموری وارد شده که مختص بیرونی ها بوده است.

این مسئول گفت: امروز سپاه با استفاده از نیروهای علمی و تکنولوژیک در امور وارد شده و به خوبی عمل می کند.

نیروهای سازش کار در راس انتخاب دشمنان قرار دارند

وی ادامه داد: با نگاه به گذشته برخی از افراد مشاهده می کنیم با اینکه در انقلاب دارای مسئولیت بوده اند اما سازش کار بوده و همواره پیشنهادهای میانه می دادند.

وی گفت: دشمنان لیست هایی از مسئولان انقلاب تهیه کرده و در بانک اطلاعاتی خود خصوصیات و ویژگی های رفتاری افراد را لحاظ کرده اند.

صفارهرندی اذعان داشت: آنها به خوبی می دانند که چه افرادی بر اثر کمی فشار در مسیر خواسته های آنها حرف می زنند.

وی یادآور شد: نیروهای انقلابی و وفادار به نظام باید از منافع کشور و انقلاب قاطعانه دفاع کرده و اجازه ندهند این وادادگی در کشور همه گیر شود.