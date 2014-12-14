به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح برنامههای هفته پژوهش عصر روز یکشنبه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این برنامه سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم و معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی به همراه حجتالاسلام یونسی حضور داشتند و سید محمد بهشتی درباره ضرورتهای پژوهش سخنرانی کرد و گفت: شرط اول پژوهشگر بودن، صاحب سوال بودن است. بارها گفتهام که توانمندترین پژوهشگران ما، آنهایی هستند که سئوالات بزرگتری دارند. حتی اگر در طول عمرشان نتوانند به سئوالات خود پاسخ دهند.
وی ادامه داد: عرف این است که کسانی را که جواب بیشتری دارند دانشمند میپنداریم. ولی تجربه نشان داده بزرگترین دانشمندان کسانی هستند که سئوالات بیشتری میپرسند. هر لحظه باید فکر کرد که آیا ما سوال داریم یا نه؟ چه در کار شخصی چه در نهادهای پژوهشی؟
بهشتی گفت: گاهی مشاهده میکنند که تعداد زیادی کتاب چاپ میشود ولی به این فکر نمیکنند که آیا این کتابها خوانده میشود یا نه، چون اساس کار پرسشگری نیست. در کشور ما سوال کم میشود چون همه، همه چیز را میدانند؛ پس سوالی ندارند و این خیلی بد است به خصوص در حوزه فرهنگ. وقتی با این مساله مواجه میشویم باید به شدت سئوال داشته باشیم.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی ادامه داد: در تمام کشور از اینکه قیمت نفت پایین آمده و تحریم وجود دارد، همه اوقات تلخی دارند اما ما در پژوهشگاه اوقات خوشی داریم چون هر وقت میبینیم دولتها بیپول میشوند، بیشتر به فکر تامل و پرسش میافتند و دنبال این میروند که رفتار سنجیدهتری داشته باشند. وقتی دولت پولدار است، سئوال نمیپرسد اما وقتی بیپول میشود فرصت پرسیدن سئوال برایش به وجود میآید.
وی افزود: همه نهادهای پژوهشی و آموزشی در ایران و حتی خارج از کشور که به موضوع ایران توجه دارند و همه شخصیتهای حقیقی در داخل و خارج از کشور، به پرسش اهمیت میدهند. ما باید دست در دست آنها بگذاریم و برای داشتن سئوال و پیدا کردن جوابش، قدم برداریم. این موضوع اکنون در سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگاه به خوبی جا افتاده و آن را پذیرفتهایم. شاهد این موضوع نیز امضای تفاهمنامههای مختلف است که با مراکز پژوهشی بستهایم.
بهشتی گفت: ایران با بحران آب مواجه است. همه از این موضوع ناراحت هستند ولی ما به این موضوع رسیدهایم که اکنون میشود بررسی کرد که چرا ایران دچار بحران آب شده، چون وقتی بحران آب نداریم، کسی به فکر آن نیست. ولی اکنون زمینهای فراهم شده که اهمیت حوزه پژوهشهای مربوط به آب، معلوم شود. همیشه ما با خشکسالی و مواجهه با سیل روبرو بودهایم. از دهه 40 که لولهکشی آب انجام شد، همه فکر میکردند با باز کردن شیر آب، به اقیانوس اطلس وصل شدهاند. بنابراین اکنون به اسرافکارترین ملت دنیا تبدیل شدهایم. پس امیدوارم در حوزههای دیگر نیز دچار بحران شویم تا متصدیان امور برایشان این سئوال پیش بیاید که مردم در کشور بدون نفت و آب، چطور زندگی میکردهاند.
در ادامه این مراسم از مهدی رهبر پژوهشگر و باستانشناس دوره اشکانی و ساسانی، علی بلوکباشی پژوهشگر در حوزه مردمشناسی و ژاله آموزگار استاد زبانهای باستانی تقدیر شد.
همچنین حاضران در این مراسم از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برپا شده بود نیز بازدید کردند.
در این نمایشگاه برخی از فعالیتهای پژوهشگاه میراث فرهنگی در حوزه کشاورزی، قناتها و کبوترخانهها در معرض دید قرار گرفت.
همچنین نمایشگاه عروسکهای دستساز زنان خراسان جنوبی نیز توسط مسئولان پژوهشگاه میراث فرهنگی افتتاح شد.
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