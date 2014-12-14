30 یادواره شهدا تا پایان سال در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی در یادواره ۱۰۸ شهید منطقه سپیدار بویراحمد اظهار داشت: خدمت به جامعه ایثارگران و سرکشی از خانواده های شهدا و جانبازان، راهبرد و رویکرد اساسی دولت و از برنامه های مهم تمامی بدنه دولت اعم از رئیس جمهوری، وزرا، استانداران و فرمانداران است.

وی اظهار داشت: خدمت واقعی به جامعه ایثارگران به عنوان سرمایه های معنوی کشور از حالت شعاری خارج شده و در سرلوحه کار دولت و شخص رییس جمهور قرار گرفته است.

وی، با بیان اینکه دیدارهای منظم رییس جمهور در دولت یازدهم با خانواده های شهدا و ایثارگران خود بیانگر تاکید ویژه ایشان بر پاسداشت مقام والای آنها است، افزود: پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال معوقات انباشت شده جامعه ایثارگران در طول سال های گذشته بارزترین اقدام دولت یازدهم در این حوزه بوده است.

خادمی بیان کرد: در یک تقسیم بندی منظم و مناسب بین همه دستگاه های اجرایی باید از خانواده های معزز شهدا در استان و جانبازان بالای ۳۰ درصد سرکشی صورت گیرد.

استاندار، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مهمترین راهبرد و گفتمان اصلی در طول تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی دانست و گفت: تداوم و نگه داشت این فرهنگ ناب در هربرهه ای از زمان امری ضروی است.

خادمی با تاکید بر اینکه قطار حرکت توسعه یافتگی ایران اسلامی امروز با اقتدار، بالنده تر و پویاتر از گذشته در حال حرکت است، اظهار داشت: شهدا و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس و درسایر عرصه های مبارزاتی با نثار خون خود هویت و فرهنگ غنی این مرز و بوم را به جهانیان نشان دادند.

وی، با بیان اینکه ایران اسلامی اکنون یکی از مقتدرترین و با افتخارترین کشورهای منطقه و حتی جهان محسوب می شود و هر تصمیمی در منطقه خاورمیانه بدون حضور و دخالت ایران محکوم به شکست است، اذعان داشت:هم اکنون به برکت خون شهدا و جانفشانی جانبازان ایران اسلامی اکنون از امن ترین کشورهای منطقه و حتی جهان محسوب می شود.

خادمی، اساس شکل گیری انقلاب اسلامی را تأسی از فرهنگ ناب عاشورا و شهادت دانست و گفت: عزت بخشی به اسلام و قرآن و برآورده کردن شعارها و آرمان های اصلی و تلاش برای احیای فرهنگ انسانیت از اهداف و ماموریت های شهدا در مبارزات و از خودگذشتگی آنان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه سپیدار، جلیل و بابکان ۱۰۸ شهید، ۳۶۰ جانباز و ۱۲ آزاده را به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.