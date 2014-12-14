جشنواره زمستان و بهار البرز قابلیت های ایران کوچک را معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهایی عصر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های نخستین جشنواره های زمستانه و بهاره که با حضور مدیرکل حوزه و مشاور استاندار البرز، فرماندار کرج و جمعی از مسئولان در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، برضرورت اطلاع رسانی استعدادهای استان از مجرای رسانه ها تأکید کرد و خطاب به رسانه ها اظهار داشت: مسئولیت شما در رسانه ها بسیار سنگین است و باید اطلاع رسانی گسترده ای در جهت معرفی استعدادهای استان داشته باشید.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه موفق هفته پژوهش خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه قرارداد ۲۰ پروژه، به تولید انبوه رسید و این علم و فن جهت اقتصادی شدن تولید و به بازار عرضه شد.

طهایی تصریح کرد: در شرایط کنونی ما دیگر از چاه نفت، نفت نمی فروشیم بلکه از معادن فکر و اندیشه و خردخردمندان استفاده می کنیم و امیدوارم به همت اصحاب رسانه از یکی از ابعاد و استعدادهای استان توانمند البرز بهره برداری شود و این ظرفیت ها بیشتر به جامعه و مردم معرفی شود.

استاندار البرز ادامه داد: چه بخواهیم و نخواهیم البرز همیشه مورد توجه گردشگران بوده است و بیشترین ساخت و ساز ها در باغ شهرهای این استان صورت می گیرد و این حاکی از آن است که ظرفیت های گردشگری البرز مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد: این ظرفیت باید فرصتی باشد تا دستگاه های اجرایی نیز بتوانند با استفاده از تفریحات سالم و برخورداری از مواهب طبیعی استان زمینه را برای بهره گیری مردم فراهم اورند.

استاندار البرز گفت: ۴۶ سال پیش پیست بین المللی دیزین افتتاح شد، در حال حاضر بزرگترین پیست در خاورمیانه با امکانات زیربنایی خوب شامل حدود ۴۶۰ تخت هتلی که با آغاز زمان بارش ها، طی چهارماه صد در صد اشغال خواهد داشت و باید از این ظرفیت بهره برد که در جشنواره پیش رو به آن توجه شده است.

شایان ذکر است، جشنواره زمستانی و بهاری البرز از ۲۲ بهمن تا ۷ اسفند و پس از آن تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.