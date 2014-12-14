افزایش کیفیت آرد باعث بهبود وضعیت نان در استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت کیفیت نان در استان بوشهر اظهار داشت: یکی از راهکارهای بسیار مهم و اساسی برای بهبود وضعیت نان، افزایش کیفیت آرد است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم مکانیزه شدن سیلوی برازجان و کارخانه‌های تولید آرد در استان بوشهر، اضافه کرد: باید برای کاهش ضایعات نان نیز تلاش جدی صورت بگیرد که یکی از راه‌کارها در این زمینه ارائه آموزش و برگزاری دوره‌های مناسب توسط فنی و حرفه‌ای است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه همه اقشار و گروه‌ها از نان استفاده می‌کنند، بیان داشت: در پی افزایش قیمت نان، مردم انتظار بیشتری برای افزایش کیفیت نان نیز دارند و باید در این زمینه تلاش شود.

وی بر لزوم برخورداری بازرسان نانوایی‌ها از تخصص مناسب برای بررسی وضعیت نان، اذعان داشت: همه فرمانداری‌ها باید بررسی‌های مداومی در این زمینه داشته باشند و کار بیشتری صورت دهند.

حقیقی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با دست‌اندرکاران تولید آرد و نان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: کیفیت آرد باعث بهبود وضعیت نان در استان بوشهر شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند و لازم است که از همه ظرفیت‌ها برای خدمات رسانی به مردم استفاده شود.