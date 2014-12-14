فاز اول آبرسانی به ماهورباشت و امامزاده جعفر تاپایان سال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی بعدازظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات اجرای این پروژه افزود: عملیات اجرایی این طرح از سال ۹۱ آغاز شد و هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: هدف از اجرای آن تامین آب پایدار برای سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی روستاهای بیدزرد، سربیشه، امامزاده جعفر(ع)، خربل و محدوده ای از سرآب ننیز است.

لطفی اظهار داشت: هم اکنون اجرای بند انحرافی، کانال انتقال، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال به طول ۱۷.۵ کیلومتر و مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی این طرح با میانگین پیشرفت ۷۰ تا بالای ۹۰ درصد در حال اجرا است.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۶ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده که بهره برداری از آن نقش مهمی در توسعه کشاورزی منطقه و اشتغالزایی خواهد داشت.

استاندارکهگیلویه وبویراحمد هم در این نشست از روند کند اجرای طرح انتقال آب به دشت های امام زاده جعفر و ماهور باشت انتقاد کرد.

سید موسی خادمی افزود: پروژه ای که به لحاظ تامین اعتبار لازم به ویژه در سال جاری مشکلی نداشته نباید روند اجرایی آن نیز تا این حد با کندی مواجه باشد.



استاندار بر اتمام این طرح تا پایان سال جاری تاکید کرد و گفت: اعتبار خوبی هم در سال جاری و هم در سال آینده به این پروژه اختصاص داده شده که باید هر چه سریع‌تر نواقصات رفع شود و پیمانکار هم باید پای کار باشد.

وی عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان جلساتی را با پیمانکار این طرح برگزار کند و در خصوص بحث ایستگاه پمپاژ، معارضات اجتماعی، اتصالات روزانه و تعداد اکیپ‌ها به جمع‌بندی نهایی برسند، ضمن اینکه معارضات و مشکلات طرح توسط فرماندار گچساران حل و فصل شود.

معاون عمرانی استاندار هم در این نشست گفت: در ایستگاه پمپاژ این پروژه هنوز کاری انجام نشده و این موضوع از جمله نقاط ضعف در پروژه است که در این جلسه مقرر شد پیمانکار ظرف مدت زمان‌بندی شده نسبت به خرید و تجهیز ایستگاه پمپاژ اقدام کند.

پژمان نیک‌اقبالی در خصوص منبع ذخیره آب افزود: منبع ذخیره آب در حال انجام است و نگرانی از این بابت وجود ندارد که تا پایان سال جاری بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دشت ماهور و سرآبنیز شهرستان گچساران آبرسانی می‌شود.

وی بیان داشت: طرف قرارداد ما شرکت آب منطقه‌ای است و این شرکت باید در خصوص روند ضعف در کار پاسخ‌گو باشد، ضمن اینکه برای سرعت بخشیدن به ادامه کار، پیمانکار طرح نیز عوض شد و امیدواریم پیمانکار جدید پای کار باشد و انتظارات ما را از اجرای مطلوب این طرح برآورده کند.