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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۵

علیپور:

لاشه پرندگان شکارشده در آبیک کشف و ضبط شد

لاشه پرندگان شکارشده در آبیک کشف و ضبط شد

قزوین- مدیرکل محیط زیست استان قزوین از کشف و ضبط ۱۰ لاشه پرنده از شکارچیان در آبیک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور در این باره گفت: ماموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک موفق به کشف و ضبط ۱۰ لاشه پرنده ازشکارچیان شدند.

وی افزود: در پی گشت و کنترل و حراست از عرصه های طبیعی ماموران یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک موفق به دستگیری دو نفر متخلف در منطقه رضی آباد شدند که پس از بازرسی، لاشه ۱۰ قطعه پرنده از متخلفین کشف و ضبط شد.

علیپور تصریح کرد: پرونده متخلفان جهت رسیدگی به مراجع قضایی فرستاده شده و در حال بررسی است.

این مسئول ضمن هشدار به کسانی که بدون دریافت مجوز به حوزه های استحفاظی محیط زیست استان وارد می شوند گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان به طور شبانه روزی در حال گشت زنی و کنترل مناطق تحت مدیریت خود هستند و با متخلفان در حوزه شکار و صید برابر قانون و با شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 2443204

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