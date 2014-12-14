پایان انتخابات پارلمانی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حوزه های رای گیری انتخابات پارلمانی ژاپن به کار خود پایان دادند. بر این اساس نتایج نظرسنجی های انجام گرفته در جریان انتخابات امروز نشان می دهد حزب حاکم لیبرال دمکرات به رهبری "شینزو آبه" از دیگر رقبا پیش است.

گمانه زنی ها در عین حال حاکی است آبه موفق به کسب اکثریت دو سوم کرسی های پارلمان نخواهد شد. این در حالی است که وی برای تشکیل دولت و به پیش بردن سیاست های مورد نظر خود ناگزیر از در اختیار داشتن این میزان از کرسی های پارلمان است.

انتخابات زودهنگام پارلمان در حالی با انحلال پارلمان توسط آبه، برگزار شد که مشارکت در آن بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. در حالی که انتخابات دور پیشین آمار بیش از 50 درصدی حضور رای دهندگان را به ثبت رسانده بود، انتخابات این دوره عددی نزدیک به 25 درصد را نشان می دهد.

امروز رای دهندگان ژاپنی برای انتخاب 475 نماینده پارلمان به پای صندوق های رای رفتند. گفتنی است آبه که در سال 2012 به نخست وزیری رسیده با وجود اجرای برخی اصلاحات اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم و انتشار اسکناس همچنان در عملی کردن برنامه های اقتصادی مورد نظرش با مشکل روبرو است.