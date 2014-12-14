به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مجمع نمایندگان استان بوشهر با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: در استان بوشهر فضاهای خوبی برای ذخیره سازی گندم وجود دارد ولی لازم است که شاهد توسعه این فضاها باشیم.

وی ادامه داد: طرح اجرای ذخیره‌سازی مکانیزه گندم و غلات در برازجان را اجرایی کردیم و در حالی که این طرح دارای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی بود، به علت مشکلات زیست‌محیطی متوقف شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر ادامه داد: به منظور افزایش کیفیت نان تولیدی لازم است که گندم و آرد مناسبی تولید شود که در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

چهار سد بزرگ را در سطح استان بوشهر در دست اجرا داریم

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در سال‌های گذشته با کاهش میزان بارندگی‌ها و چندین سال خشکسالی متوالی روبرو بوده ایم که مشکلاتی را برای تامین آب کشاورزی ایجاد کرده است.

شاپور رجایی ادامه داد: امسال نیز با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست که وضعیت بارندگی چگونه خواهد بود، احتمال تکرار خشکسالی‌ها وجود دارد و باید در زمینه مصرف آب مدیریت مناسبی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: چهار سد بزرگ را در سطح استان بوشهر در دست اجرا داریم که ۷۵ درصد آب برای بخش کشاورزی مصرف می‌شود و ۱۵ درصد برای زیست محیطی و مابقی نیز در بخش صنعت مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی نیز طرح احیا و تعادل بخشی منابع آبی در دست تصویب است که امیدواریم با تلاش و حمایت نمایندگان مجلس شاهد تحقق آن باشیم.