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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۰

اخبار عراق؛

تحرکات داعش در الانبار/حرکت نیروهای امنیتی عراق به سوی موصل

تحرکات داعش در الانبار/حرکت نیروهای امنیتی عراق به سوی موصل

تحرکات داعش در الانبار در غرب عراق و حرکت نیروهای امنیتی عراق به سوی موصل از مهمترین اخبار امنیتی این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع نظامی عراقی اعلام کردند: تروریستهای داعش پس از درگیری های شدید با نیروهای امنیتی و عشایری عراقی مجددا همه روستاها در ناحیه البغدادی در استان الانبار را به تسلط خود درآوردند.

این منابع از احتمال تسلط داعش بر پایگاه عین الاسد که همچنان تحت کنترل ارتش عراق است خبر دادند.

همزمان منابع خبری به پیشروی نیروهای زرهی لشگر نهم ارتش عراق به همراه نیروهای واکنش سریع و نیروهای مبارزه با تروریسم به سوی موصل اشاره کردند.

از سوی دیگر هادی العامری دبیر کل سازمان بدر از بازگشایی جاده استراتژیک میان استانهای دیالی و صلاح الدین تا نهر العظیم خبر داد و افزود: این جاده استراتژیک و مهم است زیرا ما بر همه روستاها موجود در این منطقه مسلط شدیم.

کد مطلب 2443226

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