مبلغ قرارداد بازیکنان و کادرفنی تیم بسکتبال شهرداری گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، "علی اصغر بیانی" شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران مبلغ قرارداد بازیکنان و کادرفنی تیم بسکتبال شهرداری گرگان را به طور رسمی اعلام کرد.

بیانی اظهار کرد: رقم قرارداد نسبت به سال گذشته رشد زیادی نداشته است و برخی بازیکنان بومی رقم کمتری از ما درخواست کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: مبنای قرارداد بازیکنان قرار گرفتن در رتبه ششم در پایان فصل جاری است و چنانچه در رتبه بالاتری قرار بگیریم به ترتیب، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد به قرارداد بازیکنان اضافه می کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: البته اگر در رتبه های پایین تر قرار بگیریم به همان اندازه جریمه در نظر خواهیم گرفت.

بر این اساس رقم قرارداد بازیکنان تیم شهرداری گرگان در رقابت های لیگ برتر بسکتبال به ترتیب مبلغ به شرح زیر است:

پویا تاجیک و بنی کوچویی ۱۲۰ میلیون تومان بابک نظافت ۸۰ میلیون تومان هومن رضایی، امیرعباس محبت و کاوه نورافزا ۷۵ میلیون تومان مجتبی بنی عقیل ۷۰ میلیون تومان ساسون آبرامیان ۵۲ میلیون تومان نوید فراهانی و محمد زارعی ۵۰ میلیون تومان هادی دهقان ۳۵ میلیون تومان حسن رضایی ۲۷ میلیون تومان آرمین صادقی ۲۵ میلیون تومان رهام کبیر و کامیار صادق زاده ۱۰ میلیون تومان

رقم قرارداد کادرفنی تیم شهرداری گرگان نیز به شرح زیر است:

محمدحسن طیبی (سرپرست) ۳۰ میلیون تومان

صالح مخدومی (مربی)، داداشی (مربی بدنساز) و حسن پاک نیا (پزشک) ۱۲ میلیون تومان

ضیایی (آنالیزور) ۱۳ میلیون تومان

ضمن اینکه اسدالله کبیر (سرمربی)، حمیدرضا کلاسنگیانی و ساعد کریمی (مربی) به دلیل اینکه کارمند سازمان شهرداری محسوب می شوند بدون قرارداد مالی با تیم قرارداد امضا کرده اند.

مبلغ قرارداد بازیکنان و کادرفنی تیم بسکتبال شهرداری در حالی از سوی مدیر اجرایی تیم شهرداری اعلام شده است که پیش تر به طور غیررسمی مبلغ قرارداد بازیکنان تیم شهرداری در برخی سایت های خبری استان گلستان منتشر شده بود.