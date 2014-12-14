به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، عصر دوشنبه در نشستی با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان، گفت: مقدار زمینی که قانون به عنوان منابع طبیعی در نظر گرفته است مربوط به همه عموم است، مشکل ما این است که یا قانون درست اجرا نمی شود یا نمی توانیم آن را اجرا کنیم و مسلماً منابع طبیعی و اراضی ملی مورد تخریب می شوند.

وی با بیان این که عدم اجرای قانون باعث فساد کاری و مالی بویژه زمین خواری شده است، بیان کرد: وزیر کشور تاکید ویژه برای مبارزه و برخورد داشتند، وظیفه ما محافظت منابع طبیعی است منابعی که از قبل به مارسیده و باید برای نسل آینده حفاظت شود.

وی با بیان این که ما بحق خود قانع نیستیم و به همین سبب به منابع ملی تجاوز می کنیم، افزود: بخشداران و دهیاران باید کمک کنند تا جلوی تخلفات گرفته شود.

حمیدی تصریح کرد: مبارزه با ملخ تجربه خوب و تلخی بود و تلاش زیادی در سال گذشته داشتیم، یکی از پروژه های پیشنهادی در سفر ریاست محترم جمهوری که مهمترین آن هم بود مبارزه علمی و بیولوژیکی با ملخ است که کارهای خوبی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ما آمادگی ارائه سم را داریم فقط باید امکاناتی چون تراکتور را از طریق تعاونی ها در اختیار بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: بر آنیم از طریق راهکارهای قانونمند بتوانیم کمک های مالی شما باشیم باید فرهنگ سازی نیز صورت گیرد و اصل قضیه مردم دای نیز رعایت گردد.