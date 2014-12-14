۵۰۰۰ موسسه قرآنی در کشور فعالیت می کند

محمد انجم شعاع در حاشیه شرکت در جلسه شورای توسعه قرآنی استان قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: یکی از مشکلات در حوزه فعالیتهای قرآنی متمرکز نبودن موسسات قرآنی است که گاهی مجوز از سوی وزارت ارشاد و گاهی از سوی تبلیغات اسلامی صادر می شود که این پراکندگی موجب شده برخی مواقع اعتبارات از سوی هر دو دستگاه بین موسسه ای توزیع می شود که این روند باید اصلاح شود.

این مسئول بیان کرد:به منظور ساماندهی موسسات قرآنی هیئتی مرکب از ۹ نفر از نمایندگان تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی، اتحادیه و موسسات قرآنی تشکیل شده تا ساماندهی این موسسات تا پایان امسال و در دهه فجر ضمن ادغام این موسسسات بتوانیم بودجه های قرآنی را متمرکز تر و منطقی تر بین فعالان این حوزه توزیع کنیم.

انجم شعاع تصریح کرد: در راستای ادغام موسسات در طرح ادغام در زمینه اعتبارات هشت درصد اعتبار برای اتحادیه ادغامی و حدود هشت میلیارد تومان در بودجه آموزش عمومی و سه میلیارد تومان در حوزه تبلیغ و ترویج پیش بینی کرده ایم که در ترویج فعالیتهای قرآنی موثر خواهد بود.

استانداردسازی فعالیتهای قرآنی

معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: در سال آینده ساماندهی و استانداردسازی موسسات قرآنی در دستور کار قرار خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم با واگذاری امور به بخش مردمی از ظرفیت تشکل های غیر دولتی بخوبی برخوردار شویم تا کارها سامان بیشتری یابد.

این مسئول بیان کرد: اگر بتوانیماز حوزه های علمیه به عنوان ساختارهای جدیدبرای ترویج برنامه های قؤانی استفاده کنیم ساختار جدیدی را به تشکیلات موجود اضافه کرده ایم که می تواند به تسوعه کارها کمک کند.

انجم شعاع یادآورشد: اگر بتوانیم سازمان اوقاف را در مجموعه موسسات مردمی مشارکت دهیم قادر خواهیم بود از ظرفیت بیش از دو هزار و ۴۰۰ بقعه دینی و مذهبی برای توسعه فعالیتهای قرآنی استفاده بهینه کنیم و امکانات خود را افزایش دهیم.

فعالیت دو هزار خانه قرآنی شهری و روستایی

وی گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۴۰۰ خانه قؤنی شهری و روستایی داریم که ساختارهای جداگانه و مستقلی دارند که در برنامه ریزی های جدید باید از این ظرفیت هم استفاده کنیم تا جوانان و نوجوانان مناطق مختلف کشور از این ظرفیت برخوردار شوند.

وی بیان کرد: هر جا که مردم را در کارها مشارکت داده ایم به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم و ترویج فرهنگ عاشورایی نمونه بارز این اعتماد مردمی است و اگر در این عرصه نیز مردم احساس مسئولیت لازم را ترویج امور قرآنی را داشته باشند ما هم آمادگی کافی داریم تا با حمایت از این فعالیتها کارهای بزرگی انجام دهیم تا سواد قرآنی مردم بالا برود.

تربیت ۱۱۰ هزار مربی قرآنی در کشور

انجم‌ شعاع با اشاره به تعداد فعالان قرآنی در سطح کشور اظهارداشت: در حال حاضر با فعالیتهای قرآنی انجام شده بیش از ۱۱۰ هزار مربی قرآنی، سه داو ر قرآنی در سطح بین المللی و عمومی تربیت شده و شش هزار مدیر قرآنی تحویل جامعه شده و حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش خدمات موسسات قرآنی قرار گرفته اند که این میزان باید افزایش قابل توجهی یابد.

معاون هماهنگی و نظارت راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی بیان کرد: برای تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآنی شرایط با پوشش ۱۰ درصدی جامعه نیازمند آن هسیتم تا برای ۹۰ درصد باقیمانده بستر سازی کنیم تا بتوانیم سواد قرآنی جامعه را بالا برده و افراد بیشتری را تحت تعلیم علوم قرآنی قرار دهیم.

انجم شعاع گفت: برای سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان برای فعالیتهای شورای توسعه قرآنی پیش بینی شده و برای هشت دستگاه متولی هم حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که در مقایسه با خدمات انجام شده بسیار ناچیز است که امیدواریم مسئولان برای این موضوع فکر کنند.