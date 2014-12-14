نتایج تیم بسکتبال شهرداری گرگان ناامیدکننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، "علی اصغر بیانی" شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران استان گفت: نیم فصل نخست لیگ ملی بسکتبال به پایان رسید و تیم شهرداری گرگان در مکان هفتم جای گرفت.

بیانی افزود: این نتیجه مورد انتظار ما نبود اما ناامیدکننده هم نیست و من مطمئنم که در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

وی درباره علت نتایج ضعیف تیم شهرداری در نیم فصل نخست اظهار کرد: تیم دیر بسته شده است و بدون بازی تدارکاتی راهی مسابقات شده ایم و یکی از بازیکنان 3 هفته پیش به جمع ما اضافه شده است.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان و کادرفنی زحمات زیادی برای تیم می کشند اظهار کرد: همه عوامل تیم خوشبختانه تلاش خوبی داشته اند و نتیجه آن را در بازی پایانی نیم فصل برابر نماینده قزوین مشاهده کردیم.

همه بازیکنان را بومی می دانیم

نماینده تام الاختیار شهردار در تیم بسکتبال شهرداری گرگان درباره بازی پایانی نیم فصل خاطرنشان کرد: تیم ما دوندگی خوبی برابر تیم قزوین داشت و چه بسا بازی ادامه پیدا می کرد ما هم می توانستیم به گل های بیشتری دست پیدا کنیم.

بیانی با بیان اینکه هر بازیکنی که در گرگان بازی می کند را می توان "بومی" به شمار آورد گفت: معتقدم هر بازیکنی که با گرگان قرارداد می بندد و قبول می کند که در گرگان بازی کند نسبت به این تیم تعصب دارد و می توان او را بومی محسوب کرد.

وی اظهار کرد: ما از بازیکنان فعلی ناراضی نیستیم اما اگر بودجه بیشتری داشتیم می توانستیم بازیکنان بهتری نیز جذب کنیم.

وی اظهار کرد: در تعطیلات نیم فصل برروی بدنسازی بازیکنان کار شده است و نتیجه قطعاً بهتر از این خواهد شد.

نماینده تام الاختیار شهردار در تیم بسکتبال شهرداری گرگان افزود: بازیکنان شهرداری حرفه ای هستند و هیچ کدام دوست ندارند که کمتر تلاش کنند.

تغییر کادرفنی در دستور کار نبوده است

علی اصغر بیانی درباره شایعات مربوط به تغییر در کادرفنی اظهار کرد: هیچ بحثی مبنی بر تغییر کادرفنی نداشته ایم.

بیانی با بیان اینکه برای تغییر کادرفنی زود است گفت: کادرفنی تیم بسیار قوی است و 2 نفر از اعضای آن جزو قهرمانان ملی بسکتبال هستند.

وی افزود: سایر افراد حاضر در کادرفنی نیز دوره های مختلف مربی گری را طی کرده اند و کارت درجه یک مربی گری دارند.

سرمربی با بازیکنان اتمام حجت کرد

وی در مورد شکست های متعدد تیم شهرداری اظهار کرد: ما انتظار باخت برابر تیم پمینا اصفهان را نداشتیم و حتی خود سرمربی نیز بعد از بازی از این شکست ناراحت بود و با بازیکنان اتمام حجت کرد.

نماینده تام الاختیار شهردار در تیم بسکتبال شهرداری تصریح کرد: هم من و هم سرمربی به اندازه ای نسبت به تیم و شهروندان متعهد هستیم که اگر احساس کنیم به درد بسکتبال نمی خوریم کنار می رویم.

هدف شهرداری قرار گرفتن در رتبه چهارم است

بیانی در هواداران تیم شهرداری نیز گفت: تماشاگران سرمایه های بسکتبال گرگان هستند و این موضوعی است که در همه جای کشور به آن اعتقاد دارند.

وی درباره اعتراض های برخی هواداران به داوران بازی افزود: ما نباید به خاطر یکی دو نفر "تماشاگرنما" همه هواداران را زیر سوال ببریم. آنها با اینکه بازی را می بازیم تیم را تشویق می کنند.

وی هدف تیم شهرداری را کسب عنوان چهارمی در لیگ عنوان کرد و گفت: هرچند مبنای قرارداد بازیکنان رتبه ششم است اما کمتر از رتبه چهارمی یا پنجمی برای ما مطلوب نیست.

نماینده تام الاختیار شهردار در تیم بسکتبال شهرداری در پایان گفت: از مدیریت تیم تا بازیکنان عزم خود را جزم کرده ایم که برای تیم شهرداری کوتاهی نکنیم.

گفتنی است تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پایان رقابت های نیم فصل نخست لیگ ملی با 11 امتیاز در مکان هفتم جدول رده بندی قرار گرفته است. این تیم فردا (دوشنبه) در آغاز بازی های نیم فصل دوم از تیم "پالایش نفت آبادان" پذیرایی خواهد کرد. بازی رفت دو تیم با پیروزی تیم شهرداری همراه بوده است.