به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی شامگاه یک شنبه در جمع مردم و روحانیون بناب با بیان اینکه نباید بگذاریم در دین بدعت بوجود آید، افزود: بدعت در دین مغایر با دین است و بستر انحرافات را در دین و جامعه فراهم می کند.

وی با بیان اینکه تعبیر غلط از دین موجب شده تا دین ابزاری در دست فتنه گران برای رسیدن به هدف شوم خود شود، اظهارکرد: متأسفانه تاریخ بشر بخصوص دین اسلام در تقابل با بدعت ها و تحریف های مختلف لطمات زیادی دیده است که نمونه آن ظهور تعابیر و قرائت های مختلف از دین بود که موجب شکل گیری واقعه عاشورا شد.

امام جمعه اردبیل افزود: لذا بدعت گذاران در دین در حق امام حسین(ع) و یارانش با این تعابیر مختلف ظلم و ستم کردند.

امام جمعه اردبیل همچنین با بیان اینکه اگر دین دست اشرار باشد، لباس بدعت بر تن کرده و مصیبت ها و معضلات زیادی را به جامعه اسلامی تحمیل خواهدکرد، گفت: حرکت عاشورایی امام حسین(ع) و شهادت آن حضرت باعث جلوگیری از تحریف و انحرافات در دین شده است.