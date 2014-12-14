ضرورت توسعه و ترویج رشته های کار و دانش در مدارس شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه یک شنبه در حاشیه حضور و بازدید مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از مدارس بناب در جمع خبرنگاران به اهمیت آموزش و تعلیم و تربیت در جامعه اشاره کرد و افزود: پایین بودن سرانه مدارس مشکلات زیادی را برای مدیران مدارس بوجود آورده که نیاز است این موضوع بررسی شود.

وی از ۴۰ مدرسه در شهرستان بناب نام برد که نیازمند تخریب و بازسازی است و گفت: توسعه علمی، آموزشی و تربیتی زیرساخت تمام توسعه هاست و باید به آموزش و پرورش به جهت اینکه مدیران و آینده سازان این کشور را تربیت می کند توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برای تخریب و بازسازی مدارس نیاز به تخصیص اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش داریم، ادامه داد: همچنین ایجاد کانون فرهنگی ۱۳ آبان، اردوگاه دانش آموزی، احداث استخر شنا و خانه معلم در این شهرستان ضروری است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بناب نیز در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش و پرورش بناب گفت: هم اکنون در ۵۸ درصد مدارس کمبود نیروی خدماتی داریم.

عباس ممقانی با بیان اینکه در قالب مشارکتهای مردمی امسال ۳ مدرسه در این شهرستان هیأت امنایی شده اند، افزود: در حال برنامه ریزی برای تشکیل اتاق فکر در آموزش و پرورش هستیم که جزو اولویت های وزارتخانه و اداره کل است.

وی با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در مدارس استثنایی شهرستان از مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خواست برای تأمین نیروی انسانی و همچنین مدارس استثنایی با دایرکردن رشته های مرتبط در دانشگاه فرهنگیان استان نسبت به رفع کمبود نیرو در این بخش اقدام شود.