توقف وولفسبورگ و لورکوزن مقابل حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگای آلمان با توقف تیم‌های وولفسبورگ و بایرلورکوزن برابر حریفان خود به پایان رسید. تیم وولفسبورگ یکشنبه شب در زمین خود برابر پادربورن متوقف شد.

در دقیقه 17 این بازی بازیکن تیم پادربورن به اشتباه دروازه خود را گشود تا ولفسبورگ یک بر صفر پیش بیفتد. حملات وولفسبورگ در دقیقه 30 یک ضربه پنالتی برای این تیم بدنبال داشت اما ایوان پریسیچ آن را از دست داد. تیم پادربورن که در دقیقه 51 صاحب یک ضربه پنالتی شده بود توسط آلبان مها آن را به گل تبدیل کرد تا کار را به تساوی بکشاند. وولفسبورگ با این تساوی 30 امتیازی شد تا با 9 امتیاز اختلاف نسبت به بایرن مونیخ در رده دوم جدول قرار گیرد.

لورکوزن هم در جدال نزدیک برابر مونشن گلادباخ، تیم رده چهارم جدول به تساوی یک بر یک رضایت داد. هاکان کالان اوغلو در دقیقه 18 لورکوزن را پیش انداخت اما روئل برورز در دقیقه 40 برای مهمان گلزنی کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

لورکوزن و گلادباخ با این تساوی 24 امتیازی شدند اما تفاضل گل بهتر لورکوزن این تیم را در رده سوم جدول قرار داد.