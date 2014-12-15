رکاب زنان "پیک محیط زیست" به گلستان رسیدند

کوروش بهزادی، یکی از اعضای گروه "پیک محیط زیست" در گفتگو با خبرنگار مهر، صرف جویی در مصرف آب و مشکل بی آبی را دلیل اصلی خود از رکابزنی عنوان کرد و گفت: هدف ما در این پیام رسانی چهار مسیر است که یکی از مسیرها استان گلستان است.

وی افزود: چون این استان کشاورزان زیادی دارد و معضل اصلی آب هم آبیاری اشتباه در کشاورزی است به همین خاطر بهتر دیدیم که با کشاورزان این منطقه درباره این موضوع صحبت کنیم.

این دوچرخه سوار در ادامه افزود: پیش از این هم به خاطر موضوعات دیگر مسیرهای مختلف را رکاب زدیم و این سفر، سفر پنجم ما است.

وی اظهار کرد: سفر قبلی ما درباره یوزپلنگ ایرانی یا همان یوزپلنگ آسیایی بود، ما یک سفر درباره انقراض دلفین های خلیج فارس داشتیم که سردسته اکوسیستم دریای جنوب است و همچنین یک سفر در خصوص فوک های خزری داشتیم که آن هم سردسته اکوسیستم در منطقه دریای خزر است.

وی با بیان این که قطع درختان، زباله ها و مسائلی از این قبیل موضوعات دیگر سفرهای ما بود، اظهار کرد: ما معمولا به دنبال مسائلی در محیط زیست هستیم که در معرض خطر هستند و آژیرشان بلند است. برای سفرهای بعدی باید تحقیق کنیم تا ببینیم به چه صورت انجام خواهند شد.

بهزادی درباره حمایت های انجام شده گفت: در هر سفری هم حمایت وجود دارد و هم نه، موفقیت در این زمینه بستگی به تاثیرگذاری بر افراد جامعه دارد حتی اگر در این بین ما بر روی یک نفر تاثیرگذار باشیم، ولی باید تلاش کنیم تا این تاثیرگذاری بر افراد بیشتری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: با یک سفر تاثیرگذاری زیاد نمی شود بلکه باید این سفرها تکرار شود و افراد دیگری هم مثل ما این اطلاع رسانی را انجام دهند.

وی گفت: بهتر است که برای آینده در کشور بسیج دانش ایجاد کنیم و دانشجویان کشاورزی و محیط زیست به روستاها و آبادی ها بروند و در این خصوص اطلاع رسانی کنند و به مردم و کشاورزان آموزش دهند.

وی بیان کرد: در راه این اطلاع رسانی مردم و همه سازمان های ذی ربط باید به ما کمک کنند چون یک دست صدا ندارد تا این گونه مسائل به نحو احسن انعکاس داده شود.

بهزادی گفت: در این راه شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به ما بسیار کمک کردند تا بتوانیم اطلاع رسانی کنیم، ما بسیار تلاش کردیم تا در این زمینه از مردم هم کمک بگیریم ولی کمک گرفتن از مردم در خصوص چنین مسائلی کاری دشوار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما وقتی خودمان را بسازیم یک دنیا را آباد کردیم و در واقع باید برای پیشرفت از خودمان شروع کنیم چون ما مردم ستون های کشور هستیم باید از خودمان یک الگو بسازیم تا دیگران هم از ما بیاموزند.