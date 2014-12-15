انجمن صنفی کارفرمایی مرتعداران البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین میررجبی با اعلام این خبر گفت: هدف از تشکیل این انجمن ساماندهی مرتعداران در قالب یک تشکل صنفی و بسترسازی و ایجاد زمینه های فعالیت اقتصادی در بین مرتعداران است.

وی افزود: بازاریابی و فروش محصولات تولید شده در مرتع، کمک به تعیین و حفظ مسیر کرچ و تهیه طرح های مرتع داری و اخذ تسهیلات بانکی و توزیع بین مرتعداران از دیگر اهداف تشکیل این انجمن است.

میررجبی با بیان اینکه این انجمن می تواند در احیاء پوشش گیاهی موثر عمل کند، اضافه کرد: باتوجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مرتعداران، تشکیل این انجمن به تاسیس موسسات گردشگری و بهبود وضعیت درآمد و معیشت مرتعداران کمک می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز شرایط عضویت در این انجمن را داشتن پروانه شخصی و یا شورایی بهره برداران و مرتعداران اعلام کرد و افزود: تمام مرتعداران و بهره بردارانی که حائز این شرط هستند می توانند در انجمن مرتعداران البرز عضو شوند.

به گفته وی مدارک مورد نیاز برای عضویت در این انجمن، اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی، اصل پروانه چرا یا قرارداد اجرای طرح مرتعداری و دو قطعه عکس است.

میررجبی یادآور شد: مرتعداران و بهره برداران مدارک خود را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج واقع در روبروی ایستگاه مترو محمدشهر تحویل دهند.