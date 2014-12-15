به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال کشور در حالی با قهرمانی تاسیسات دریایی تهران به پایان رسید که تیمهای ماهان تندیس قم و مس سونگون تا روز آخر برای قهرمانی نیم فصل امید داشتند.
برتری ۲ بر صفر ماهان تندیس بر مس در هفته پایانی نیم فصل سبب شد، ماهان با تفاضل گل کمتر نسبت به تاسیسات دریایی در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بایستد و مس سونگون تا میانه جدول سقوط کند.
با توجه به تقسیم قدرت میان تیمهای حاضر در لیگ برتر، ماهان تندیس امسال بیش از هر زمان دیگری، قهرمانی را در دسترس میبیند اما باید دید سرخپوشان شهر قم میتوانند از این فرصت تاریخی استفاده کنند یا خیر.
نتایج ماهان در نیم فصل نخست
شروع رویایی ماهان تندیس در لیگ برتر فوتسال با نتایجی شگفت انگیز و درخشان برای نماینده قم همراه بود اما ماهان سرانجام در ساوه برابر تیم انتهای جدولی شهرداری ساوه شکست خورد تا نوار پیروزیهای متوالی این تیم قطع شود.
ماهان در هفته نخست لیگ در قرچک، ۳ بر یک شهید منصوری را شکست داد و در هفته دوم در قم، تیم سخت کوش میثاق تهران را ۲ بر یک از پیش رو برداشت و ۶ امتیازی شد.
پیروزی دلچسب ماهان در هفته سوم در تهران برابر تاسیسات دریایی و شاگردان وحید شمسایی در روز درخشش ابوالقاسم عروجی سبب شد ماهان به صدر جدول برسد و سپس پیروزی ۳ بر یک برابر دبیری در تبریز نشان داد پیروزیهای ماهان اتفاقی نیست.
ماهان در هفتههای پنجم تا هفتم ۳ برد پی در پی دیگر هم کسب کرد چنان که پایا سازه تبریز و شهروند ساری را در قم مغلوب کرد و در بازی خارج از خانه با فردوسی مشهد هم پیروز از میدان خارج شد.
تساوی برابر حفاری در قم در هفته نهم لیگ برتر سبب شد آنها برای دومین هفته متوالی از پیروزی دور بمانند اما ماهان تندیس حتی از این تساوی هم خوشحال بود زیرا بازی باخته را مساوی کرد.
اوضاع زمانی برای آنها بدتر شد که در دیدار هفته دهم در کرج به طرز شگفت آوری برابر مقاومت البرز بحران زده شکست خوردند تا بحران در ماهان تندیس حالت قطعی به خود بگیرد و اهالی فوتسال قم را نگران کند و در این بین، مس سونگون از فرصت استفاده کرد و صدرنشینی را از ماهان گرفت.
با این حال ماهان تندیس پس از تعطیلی کوتاه مدت لیگ برتر، دست به بازسازی روانی تیم خود زد و حاصل آن بازی خوب و تماشاگر پسند در قم برابر تیم قدرتمند گیتی پسند بود که گرچه با نتیجهای بهتر از تساوی برای ماهان همراه نبود اما بازی خوب شاگردان شمسایی فوتسال دوستان قمی را بار دیگر به آینده روشن ماهان امیدوار کرد.
ماهان پس از تساوی برابر گیتی پسند در حالی که امیر شمسایی سرمربی این تیم از سمت خود کناره گیری کرده بود به مشهد رفت و برابر فرش آرای این شهر شکست خورد.
شکست برابر فرش آرا وضعیت ماهان تندیس را بحرانی کرد اما با تلاش کادر فنی و مدیریتی ماهان تندیس و اتحاد و همدلی بازیکنان این تیم، سرانجام طلسم پیروز نشدن ماهان شکسته شد و ماهان در خانه با ۲ گل مس سونگون را بدرقه کرد.
ماهان در نیم فصل نخست دو وضعیت کاملا متفاوت را تجربه کرد چنان که در مقطعی با سرعت اوج گرفت و در مقطعی از فصل با همان سرعت مسیر سقوط را در پیش گرفت.
با توجه به پیروزی ماهان بر مس سونگون و رهایی این تیم از دام شکستهای متوالی، حالا قمیها امیدوارند بار دیگر مسیر رشد را در پیش بگیرند و قهرمانی را به قم بیاورند.
نتایج ماهان در نیم فصل از این قرار است (نام تیمهای میزبان، اول آمده است) :
هفته اول: شهید منصوری قرچک ۱ ماهان تندیس قم ۳
هفته دوم: ماهان تندیس قم ۲ میثاق تهران ۱
هفته سوم: تاسیسات دریایی تهران ۲ ماهان تندیس قم ۴
هفته چهارم: دبیری تبریز ۱ ماهان تندیس قم ۳
هفته پنجم: ماهان تندیس قم ۵ پایا سازه تبریز ۲
هفته ششم: فردوسی مشهد ۳ ماهان تندیس قم ۴
هفته هفتم: ماهان تندیس قم ۵ شهروند ساری ۳
هفته هشتم: شهرداری ساوه ۵ ماهان تندیس قم ۳
هفته نهم: ماهان تندیس قم ۲ حفاری اهواز ۲
هفته دهم: مقاومت البرز ۴ ماهان تندیس قم ۲
هفته یازدهم: ماهان تندیس قم ۳ گیتی پسند اصفهان ۳
هفته دوازدهم: فرش آرای مشهد ۴ ماهان تندیس قم ۳
هفته سیزدهم: ماهان تندیس قم ۲ مس سونگون صفر
بحران مربیگری در ماهان تندیس
ماهان تندیس فصل را در شرایطی آغاز کرد که محسن حسنزاده سرمربی فصل گذشته این تیم که با ماهان جام حذفی را فتح کرده بود روی نیمکت ماهان حضور نداشت.
امیر شمسایی سرمربی جدید ماهان، همان کسی بود که ۲ فصل پیش در زمانی که صبای قم نماینده فوتسال قم در لیگ برتر بود در هفتههای آغازین فصل هدایت صبا را در اختیار داشت و به دلیل آنچه اختلاف با مجتبی رمضان بیگی مدیرعامل وقت صبا بود، این تیم را ترک کرد.
وقتی شمسایی در ابتدای فصل هدایت ماهان تندیس را در دست گرفت بسیاری از اهالی ورزش قم، جدایی قریب الوقوع وی را از ماهان محتمل میدانستند و گذشت زمان نشان داد که پیش بینی آنها درست بوده است.
وی پس از ۴ نتیجه بد با ماهان تندیس در هفته یازدهم و پیش از بازی با فرش آرا طی جلسهای که با ناصر شریفی مدیر عامل ماهان تندیس داشت با دریافت ۴۰ میلیون تومان از قرارداد خود به صورت توافقی از ماهان تندیس جدا شد.
شریفی علت جدایی شمسایی را برخی کارشکنیها علیه شمسایی و اینکه "باید تقدس وی حفظ شود" عنوان کرد اما مربی جدا شده قمیها خیلی زود از تیم رقیب و برادرش وحید شمسایی یعنی تاسیسات دریایی سردرآورد.
ناصر شریفی به طور موقت سکان هدایت ماهان را به زوج وحید غیاثی و حسین صبوری سپرد تا فرصت کافی برای آوردن یک مربی مناسب به ماهان تندیس داشته باشد.
غیاثی و صبوری که در دوران حضور شمسایی در ماهان نیز، بار اصلی کار فنی و تمرینی ماهان بر دوش آنها بود در بازی برابر فرش آرا در مشهد و مس سونگون در قم، ماهان را هدایت کردند که حاصل آن باخت میلی متری به فرش آرا و پیروزی بر مس در قم بود.
سرانجام در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از پایان نیم فصل نخست لیگ برتر، ناصر شریفی مدیرعامل باشگاه ماهان تندیس اعلام کرد که هیئت مدیره این باشگاه به اتفاق آرا علیرضا رعدی مربی ۵۸ ساله و مدرس کمیته فوتسال را برای هدایت ماهان گزینش کرده است.
رعدی پس از عقد قرارداد با ماهان تندیس اعلام کرد از باشگاه خواسته است ۲ بازیکن جدید جذب کند و ابراز امیدواری کرد تیمش با کمک رسانهها و هواداران قهرمانی لیگ را به دست آورد گرچه باشگاه برای وی چنین شرطی لحاظ نکرده است.
عملکرد ماهان تندیس در آینه آمار
ماهان تندیس در نیم فصل نخست در ۱۳ مسابقه به میدان رفت که ۶ مسابقه آن در قم و ۷ مسابقه در خارج از خانه برگزار شده است.
ماهان تندیس در ۱۳ مسابقه خود ۴۱ گل به ثمر رساند و ضمن به ثبت رساندن آمار ۳ و ۱۵ صدم گل در هر مسابقه، عنوان بهترین تیم لیگ در بخش هجومی و بیشترین گل زده را به دست آورد.
آنها در ۱۳ بازی، ۳۱ گل نیز دریافت کردند که در میان ۸ تیم بالای جدول لیگ برتر پس از دبیری تبریز، ضعیفترین تیم در کار دفاعی بودهاند و این نشان میدهد رعدی باید روی کار دفاعی تیمش، تمرکز کند.
ماهان تندیس در هیچ مسابقهای کمتر از ۲ گل به ثمر نرساند و تنها در یک مسابقه گلی نخورد که مربوط به بازی آخر نیم فصل برابر مس بود ضمن اینکه آنها در ۴ بازی ابتدای فصل فقط ۵ گل خوردند که در نوع خود قابل توجه بود.
علیرضا وفایی، بازیکن ملی پوش ماهان تندیس با به ثمر رساندن ۱۰ گل برترین گلزن تیمش بود و نزدیک به ۲۵ درصد گلهای ماهان تندیس را به ثمر رساند.
محمد کرمانی و ابوالقاسم عروجی هر یک با ۷ گل و سعید قاسمی و مهدی زادهدی هر یک با ۵ گل زده، دیگر گلزنان ماهان تندیس بودند ضمن اینکه مسلم اولاد قباد با ۳ گل، میثم ایلانلو با ۲ گل و علی شریفی با یک گل در گلهای زده ماهان سهیم شدند.
نظر شما