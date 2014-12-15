مسابقات سراسری فوتسال رجا در ساری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سراسری فوتسال قهرمانی ادارات کل مناطق و ستادی راه آهن جمهوری اسلامی ایران که به مدت شش روز و با حضور ۲۳ تیم به میزبانی راه آهن شمال برگزار شد و یکشنبه شب به کار خود پایان داد.

در این مسابقات تیم فوتسال اداره کل راه آهن شمال قهرمان شد و تیم های بسیج راه آهن و پلیس انتظامی به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

یوسف گران پاشا مدیر کل راه آهن شمال در مراسم اختتامیه ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی تیم ها، برگزار ی این دوره از مسابقات فوتسال سراسری راه آهن در استان مازندران را نشان از اهمیت ورزش و سلامت کارکنان در راه آهن قلمداد کرد.

مدیرکل راه آهن شمال ورزش را برای تقویت روحیه جوانمردی کارکنان و پرهیز از انحرافات اجتماعی مهم دانسته و خواستار واگذاری اعتبارات لازم در این زمینه شده است.

وحید کلانکی مدیر کل امور رفاهی و سلامت راه آهن نیز افزود: اهمیت ورزش و سلامت جسم و جان و تاثیر مثبت آن بر عملكرد كاركنان دستگاه های اداری وصنعتی بر كسی پوشیده نیست و برای دستیابی به جامعه ای سالم و پرنشاط چاره ای جز گسترش و توسعه ورزش در ابعاد مختلف وجود ندارد. توسعه ورزش برای كاركنان ادارات نیز به دلیل تحرك پایین آن ها امری ضروری است و در صورت توجه به آن بسیاری از معضلات اجتماعی كاهش می یابد و در نهایت در بودجه های تخصیص یافته برای تامین سلامت جامعه صرفه جویی می شود.

وی تاکید کرد: در این دوره از مسابقات تیم ها در ۶ گروه رقابت ها را آغاز کردند که در نهایت ۱۶ تیم به مرحله حذفی راه یافتند، مرحله یک هشتم نهایی نیز با کنار رفتن ۸ تیم برگزار شد و در مرحله یک چهارم نهایی تیم های راه آهن جنوب شرق، پلیس راه آهن، بسیج راه آهن و راه آهن شمال رقبای خود را از دور مسابقات کنار زدند.

وی افزود: دیدار رده بندی این مسابقات را تیم های های راه آهن جنوب شرق و پلیس راه آهن برگزار کردند و بازی چهل و نهم این مسابقات که دیدار نهایی بود بین تیم های بسیج راه آهن و راه آهن شمال برگزار شد و در نهایت این تیم راه آهن شمال بود که با غلبه بر حریف موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات شد.

کلانکی بیان داشت: کاپ اخلاق این مسابقات نیز به تیم راه آهن قم رسید و جایزه فنی ترین تیم مسابقات را راه آهن جنوب شرق به خود اختصصاص داد.