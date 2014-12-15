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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۵

کالابرگ جدید دریافت سوخت زمستانی در زاهدان اعلام شد

کالابرگ جدید دریافت سوخت زمستانی در زاهدان اعلام شد

زاهدان-کالابرگ جدید دریافت سهمیه نفت سفید به منظور تامین سوخت زمستانی در منطقه نفتی زاهدان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان طی اطلاعیه ای کالابرگ شماره ۱۵ را به منظور دریافت سهمیه جدید نفت سفید در مناطق شهری، روستایی و عشایری اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: ساکنان مناطق شهری و روستایی شهـرهاي زاهدان، ميرجاوه، زابل، زهك، هيرمند، نيمروز، هامون، خاش، سراوان، سيب وسوران ومهرستان می توانند با اریه کالابرگ جدید نسبت به دریافت سهمیه نفت سفید اقدام کنند.

بنا بر این اطلاعیه خانواده های یک الی ۲ نفره با ارایه کالابرگ شماره ۳۱۵ به مقدار ۱۰۰ لیتر و خانواده های ۳ الی ۴ نفره با ارایه کالابرگ شماره ۲۱۵ به نمایندگی های عرضه و پخش فراورده های نفتی می توانند ۱۴۰ لیتر نفت سفید دریافت کنند.

همچنین برای خانواده های ۵ الی ۶ نفره کالا برگ شماره ۵۱۵ و خانواده های ۶ الی ۷ نفر  و بیشتر کالابرگ شماره ۱۱۵ با سهمیه ۲۰۰ لیتر سهمیه نفت سفید تعیین شده است.

بر همین اساس شماره كالابرگ هاي اعلام شده از بیستم آذرماه سال جاری تا اطلاع ثانوي داراي اعتبار است.

کد مطلب 2443326

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    نظرات

    • رضا عیدوزهی ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
      1 1
      پاسخ
      نفت خیلی کم اعلام میشود همیشه تو خانه سرد هستیم

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