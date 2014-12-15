نگارش سمفونی «تختی» به پایان رسید/ امیدواری برای فعالیت مجدد ارکسترها

لوریس چکناوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی گفت: با توجه به اینکه مدتی است نگارش سمفونی «تختی» را به پایان رسانده ام بنابراین منتظرم که امکانات تولید، ضبط و اجرای زنده این اثر موسیقایی هرچه زودتر آماده شود چرا که من برای نگارش این سمفونی زحمت های بسیار فراوانی کشیده ام و تمایل دارم هرچه زودتر کار را به شکل اجرایی آغاز کنم.

وی افزود: تمایل داشتم این سوئیت سمفونی را در شهریور ماه امسال همزمان با سالروز تولد غلامرضا تختی اجرا کنم اما شرایط به گونه ای نبود که بتوانم این پروژه مهم را به سرانجام برسانم. این سوئیت سمفونی در تجلیل از ورزشکار ملی کشورمان جهان پهلوان تختی است که می تواند در نوع خود حرکت متفاوتی باشد.

سازنده سمفونی «کوروش کبیر» درباره کارهای دیگر خود در عرصه موسیقی توضیح داد: فعالیت های زیادی برای کار دارم که به زودی جزییات آن را اعلام خواهم کرد. اما فقط به این نکته بسنده می کنم که علاقمندان منتظر خبرهای خوبی از لوریس چکناوریان در عرصه موسیقی باشند.

این مدرس و آهنگساز شناخته شده دنیای موسیقی با اشاره به توقف فعالیتهای ارکستر ملی و سمفونیک با وجود تعیین رهبر ارکستر هر دو مجموعه بیان کرد: من هم مانند شما منتظرم تا آن اتفاقی که مدیران دولتی درباره شروع به کار ارکسترها مطرح می کنند به وقوع بپیوندد، چرا که به نظر می رسد تولد دوباره این ارکسترها به نوعی مانند تولد بچه فیل که زمان زیادی به طول می انجامد، شده است. اما من واقعا امیدوارم هرچه زودتر شاهد اجرایی شدن فعالیت های این دو مجموعه با اهمیت باشم.