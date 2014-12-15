بخش عمده ای از محلات آلوده مازندران پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح دوشنبه در نشست با متولیان مبارزه با مواد مخدر استان، با بیان اینکه محلات آلوده با کمک شورای تامین استان و شورای هماهنگی مواد مخدر پاکسازی شده است، بر تداوم فعالیت نهادهای امنیتی برای حذف مناطق آلوده تاکید کرد.

وی از جمله روشهای پاکسازی مناطق آلوده را اجرای طرحهای فرهنگی در این مناطق بیان کرد و گفت: باید در زمینه اجرای طرح های فرهنگی در مناطق پاکسازی شده برنامه ریزی شود.

به گفته یونسی، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر جامعه، اجرای صحیح طرح ها با مشارکت مردم و نیروی انتظامی ضروری است و در این صورت می توانیم در راستای جلوگیری از آلودگی بیشتر جامعه و حرکت به سمت زندگی بهتر گام برداریم.

یونسی حمایت از معتادان رها شده از بند مواد مخدر را ضروری دانست و گفت: معتادان پس از گذراندن دوره درمان و خارج شدن از کمپ ها، باید مدتی را در یک مکان مناسب و تحت کنترل زندگی کنند که تهیه این نوع مکانها برعهده شهرداری ها است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، مقابله با کارگاه های تولید مواد مخدر صنعتی و شیشه را از مهمترین برنامه های بدون توقف نیروی انتظامی و سازمانهای مرتبط بیان کرد.

وی با اشاره به رشد کشفیات مواد مخدر، آن را نشانه مقابله جدی دستگاه های ذیربط با پدیده شوم مواد مخدر بیان کرد و گفت:نصب دوربین های مداربسته در محلات آلوده نیز امری ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.