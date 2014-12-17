سعید سیدزاده تهیه کننده سینما که این روزها فیلم «زیباتر از زندگی» به کارگردانی انسیه شاه حسینی را روی پرده سینما دارد به خبرنگار مهر گفت: بعد از مدت ها انتظار، فیلم سینمایی «زیباتر از زندگی» به کارگردانی انسیه شاه حسینی روی پرده رفت. اکران این فیلم باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد ولی متاسفانه دچار چالش های بسیاری شدیم.

وی افزود: سازمان‌ها و نهادهای مدعی حمایت از فیلم های ارزشی هنگام اکران پشت فیلم را خالی کردند و ما را دست تنها گذاشتند. متاسفانه برخی از نام ها در عرصه سینمای دفاع مقدس به برند تبدیل شده اند و مسئولان تنها کاری که می کنند با این نام های شناخته شده عکس یادگاری می گیرند و به نوعی از موقعیت پیش آمده سوء استفاده می کنند.

سیدزاده با تاکید بر اینکه او تهیه کننده ای است که جز برای ارزش های انقلاب و دفاع مقدس در عرصه سینما کار دیگری انجام نمی‌دهد، بیان کرد: من اصرار دارم سینما را در خدمت ارزش های انقلاب و دفاع مقدس به کار گیرم اما در نهایت تاسف باید بگویم در چند وقت اخیر ارزش ها رنگ باخته اند.

تهیه کننده «زیباتر از زندگی» با اشاره به روایت این فیلم سینمایی گفت: «زیباتر از زندگی» اتوبیوگرافی شهید محمدحسین علم‌الهدی و رزمندگانی است که در عملیات نصر به کمک نیروهای مخلص ارتش رفتند تا در کنار مردم روستاها در منطقه جنوب اهواز در دشت آزادگان باشند و به نظر من یکی از بهترین فیلم ها در عرصه دفاع مقدس است ولی با بی مهری مواجه شده است.

وی ادامه داد: برای دریافت حمایت مالی برای اکران بهتر فیلم به یکی از نهادهای مدعی ارزش‌های دفاع مقدس مراجعه کردم اما با در بسته مواجه شدم و زمانی که دلیل را جویا شدم گفتند آنچه در این فیلم نشان داده شده واقعیت شهید علم الهدی نیست. زمانی که این اظهار نظر را شنیدم هیچ حرفی برای گفتن نداشتم و فقط متعجب ماندم که واقعیت شهید علم الهدی را من به عنوان رزمنده ای که هم تیپ با او بوده ام بهتر می دانم یا مدیر جوانی که در دوران جنگ دنبال بازی های کودکی بود؟

سید زاده در پایان در پاسخ به این که قرار بود مراسم افتتاح این فیلم سینمایی از محل شهادت محمدحسین علم‌الهدی در هویزه آغاز شود چرا این اتفاق نیفتاد؟ گفت: تلاش بسیاری کردم که این اتفاق بیافتد اما نشد. به هر مدیری مراجعه می کردم به جای رفع مشکل امثال من و تلاش برای نمایش ارزش های انقلاب و دفاع مقدس، درصدد حفظ میز و سمت خود بودند در نتیجه در مهجوریت کامل این فیلم سینمایی اکران شد.