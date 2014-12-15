آغاز بکار دهمین کنگره بیماری های شایع طب کودکان از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا شیاری دبیر اجرایی دهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان با عنوان اینکه 300 مقاله به این دوره از کنگره ارسال شده است، گفت: 75 مقاله در قالب سخنرانی قرار خواهند گرفت.

این متخصص کودکان و فوق تخصص روماتولوژی کودکان درباره زمان برگزاری این دوره از کنگره گفت:کنگره از 25 تا 28 آذرماه 93 به مدت 4 روز در تالار قائم بیمارستان مفید برگزار می شود . هر روز 4 پانل با موضوعات مختلف برگزار می شود وحضور در این کنگره برای شرکت کنندگان 19 امتیاز مداوم آموزشی دارد . این کنگره دهمین سالی است که از آن می گذرد وبا استقبال قابل توجه گروه هدف که بیشتر پزشکان عمومی، متخصصان و فوق تخصص کودکان و تعدادی از پیراپزشکان هستند،همراه بوده است.

وی درباره موضوعاتی که در کنگره به ان پرداخته می شود، گفت: در بخش گوارش مربوط به چاقی کودکان و در بخش غدد به قندخون پرداخته می شود. در رشته روماتولوژی کودکان به التهاب مفاصل می پردازیم و بیشتر تمرکز روی بیماری روماتیسم کودکان است همچنین در زمینه آسم و آلرژی هدف بررسی کهیر است.

شیاری افزود: در ریه به سرفه های مزمن کودکان پرداخته می شود . هم مسمومیتها و هم حوادث محیطی مثل غرق شدن مورد بررسی قرار می گیرد. در زمینه طب اعصاب درمورد مرگ مغزی،مسائلی مثل عدم توجه و کودک بیش فعال در کودکان بحث می شود.

دبیر اجرایی دهمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان عنوان کرد: اساتیدی که در کنگره شرکت می کنند همه از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور هستند. در این دوره 300 مقاله دریافت کردیم که در کمیته علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تعدادی در قالب سخنرانی و تعدادی نیزبه صورت پوستربررسی می شود. به طور کلی 200 مقاله پذیرفته می شود و از این تعداد 75 مقاله در قالب سخنرانی قرار می گیرد.