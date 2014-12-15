دکتر جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه سال 94 دانشگاه‌ها گفت: ما اگر بخواهیم میانگین بودجه سال 94 را حساب کنیم حدود 20 درصد در فصل آموزش و پژوهش نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است .

افزایش بودجه هزینه ای و دستمزدی

وی ادامه داد: اما نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که این افزایش بیشتر در خصوص هزینه‌های دستمزدی و هزینه جاری است اما اینکه آیا ما در بستر وزارت علوم و یا وزارت آموزش و پرورش در سال آینده شاهد یک تغییر اساسی نسبت به سال گذشته در بحث پژوهش و فناوری و تحقیقات خواهیم بود، من تصور نمی کنم.

رشد 8تا 10 درصدی بودجه پژوهشی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در بحث پژوهشی وزارت علوم ظاهرا 8 تا 10 درصد رشد بودجه داشته ایم اما این افزایش در بحث هزینه‌های جاری محو خواهد شد. حال برخی از مسئولان وزارت علوم عنوان کرده اند که از میانگین کل بودجه دانشگاه‌ها فقط 5 درصد صرف پژوهش می شود ولی من می خواهم بگویم شاید کمتر از این درصد صرف پژوهش می شود.

آنچه که بودجه پژوهشی دانشگاه ها باید باشد

وی با بیان اینکه کف بودجه پژوهشی در دانشگاه ها باید حداقل 15 تا 30 درصد باشد افزود: اما آنچه که ما در بودجه می بینم غیر از این بوده و تصورم این است که با توجه به نوسات ممکن در بحث اصل بودجه مانند بحث درآمدهای نفتی و مالیالتی، عملا این بودجه نزدیک به صفر شود.

در پژوهش درجا زده ایم

هروی یاداورشد: ما در سال گذشته یکی از مسایلی که با آن روبرو بودیم این بود که در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده بود که هر سال نیم درصد به پژوهش افزوده شود و درپایان برنامه به 3 درصد برسد اما ما امروز شاهدیم که این رقم زیر نیم درصد است و این نشان از ان دارد که امروز ما در بحث پژوهش نه تنها جلو نرفته ایم بلکه درجا نیز زده ایم .

عدم توجه به بودجه پژوهشی

رئیس کمیته آموزش عالی در کمیسیون آموزش مجلس افزود: اگر نگاه نقادانه نسبت به این مساله داشته باشم این است که ما بیشتر از آنچه که به بودجه پژوهشی توجه کرده باشیم به بودجه نظامی توجه کرده ایم، ما قرار نیست کره شمالی شویم، ما قرار است حرکتی انجام بدهیم در جهت اقتدار علمی نه اقتدار نظامی .

رشد منفی بودجه پژوهشی

هروی افزود: به همین جهت من نسبت به وضعیت بودجه های پژوهشی وزارت خانه هایی مانند علوم، بهداشت و آموزش و پرورش به رغم همه تلاش هایی که مسئولان ذی ربط در دولت یازدهم انجام دادند دید خوشبینانه ای ندارم ، متاسفانه این بودجه را برخوردار از یک رشد منفی و دچار افت شدید می بینم .

وی خاطر نشان کرد: همان طور که سال گذشته با توجه به تبعات منفی دولت نهم و دهم در عرصه پژوهش، آموزش و پروش مجبور شد بیش از 92 درصد بودجه خود را صرف هزینه های جاری کند و نتواند در بحث علمی و پژوهشی فعالیتی داشته باشد امسال هم وضعیت پژوهشی با این روند تخصیص به همین صورت خواهد بود.

وضعیت 15 دانشگاه برتر وزارت علوم و بهداشت در بودجه 94

وی درباره اختصاص بودجه ویژه به 10 دانشگاه برتر وزارت علوم گفت: 10دانشگاه برتر در وزارت علوم و 5 دانشگاه برتر در وزارت بهداشت فعال هستند که این ها جز دانشگاه های برتر هستند نه به این دلیل که تبعیض قائل شده باشیم بلکه به این دلیل که راندمان علمی پژوهشی این دانشگاه ها نسبت به سایر دانشگاه ها بالاتر است و این دانشگاه ها در بحث تولید علم بیش از 75 درصد تولید علم کشور را انجام می دهند. پس نیاز است که این دانشگاه ها تقویت شده و نگاه ویژه ای از نظر بودجه ای به این دانشگاه ها شود، تا بتوانند راندمان توسعه علمی و فناوری کشور را ارتقاء دهند.

افزایش کم بودجه پژوهشی دانشگاه‌های برتر

هروی خاطر نشان کرد: متاسفانه سال گذشته نه تنها این دانشگاه‌ها از مزایا برخوردار نشدند، بلکه فشارها به این دانشگاه بیشتر از سایر دانشگاه‌ها بود امسال نیز مقررشده اگر به دانشگاه‌ها 15 درصد بودجه پژوهشی اختصاص می یابد ، برای این دانشگاه ها 20 درصد شود ولی من تصور می کنم این دانشگاه ها باز با دچار خسران شوند.

وی تاکید کرد: متاسفانه یکی از روش هایی که در نهاد‌ها، ساختارها شایع شده این است که هرجا اعتبار پولی کم می‌آورند از بودجه پژوهشی هزینه می کنند و با توجه به این وضعیت احساس می کنم ما اقتدار علمی که دنبال آن هستیم را با این شکل نمی توانیم بدست آوریم بلکه باید نگران باشیم و من نگرانی خود را از بحث بودجه های پژوهشی اعلام می کنم.

رئیس کمیته آموزش عالی در کمیسیون آموزش مجلس افزود: مسئولان امور پژوهشی بر روند کنونی خوش بین نیستند این روند برای ما مناسب نیست، ما قرار است در سال 1404 قطب اول علمی منطقه باشیم ولی این روندی که امروز وجود دارد گویای رسیدن به این مساله نیست.

عملیاتی شدن بودجه سرانه ای ظرف سه سال آینده

وی درباره سرانه ای شدن بودجه دانشگاه ها نیز گفت: در سال گذشته در کمیسیون تلفیق سعی کردیم که اعتبارت دانشگاه ها براساس تعداد دانشجو، اعضای هیات علمی، تولیدات علمی دانشگاه ها و شاخصهای دیگر درنظر بگیرم که متاسفانه میسر نشد، امسال با توجه به شرایط موجود و با توجه به جلساتی که با معاونت اداری مالی وزارت علوم داشتیم ظاهرا این کار انجام شده اما نه با آن دقتی که براساس شاخص‌ها و ضرایب دانشجویی و دانشگاهی است.

هروی افزود: اگر این روند ادامه یابد دو یا سه سال آینده می توانیم این این را انجام دهیم و بودجه دانشگاه ها را سرانه ای کنیم ولی امسال این کار انجام نشد.