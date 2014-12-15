کنست رژیم صهیونیستی یکی از اعضایش را به جرم حمایت ازمقاومت اخراج میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آن اسلام، بر اساس طرح جدید پیشنهادی در کنست رژیم صهیونیستی، مکانیزم جدیدی ایجاد خواهد شد که به موجب آن یک زن مسلمان عضو کنست از این پس باید در خارج از پارلمان رای خود را در مورد مصوبات اعلام نماید.

هانن زوابی، اولین زن عرب راه یافته به پارلمان رژیم صهیونیستی در این باره به واشنگتن پست گفت: «اکنون یک رقابت در جریان است. چه کسی نژاد پرست تر است؟ چه کسی بیشتر از فلسطینیان متنفر است؟ چه کسی می تواند قول بدهد که کنست بعدی از وجود عربها پاک خواهد شد؟»

زوابی 45 ساله، که در خانواده ای فلسطینی متولد شده است، در مطلبی که مجله فارین پالیسی در مورد وی منتشر کرده، به عنوان «منفورترین زن در اسرائیل» لقب گرفته است.

زوابی افزود: «من یک فرد اصیل و بومی هستم...من به اسرائیل مهاجرت نکرده ام. من متعلق به این سرزمین هستم.»

مشارکت فعال وی در جلسات کنست موجب مطرح شدن طرحی با عنوان «طرح زوابی» در پارلمان رژیم صهیونیستی شده است که مکانیزمی را برای شرکت وی در رأی گیریهای کنست در خارج از صحن پارلمان پیشنهاد می کند. پیشنهاد کنندگان این طرح، دلیل طرح چنین مکانیزمی را، حمایت زوابی از یک سازمان تروریستی عنوان کرده اند.

بر اساس طرح جدید که با حمایت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز مواجه شده است، هر عضو پارلمان که توسط اکثریت مطلق اعضا (61 رأی از 120 عضو کنست) به عنوان حامی هر گروه یا دولت در حال جنگ با رژیم اسرائیل تشخیص داده شود، می تواند از کنست اخراج شود.»

دنی دانون، عضو کنست و رهبر حزب لیکود گفت: «من فکر می کنم او خط قرمز ها را زیر پا گذاشته است و همچنان به این کار ادامه می دهد... او در حال تبدیل شدن به الگویی برای جوانان عرب جهت مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس و حزب الله است.»

این طرح قرار است روز 17 مارس 2015 به رأی گذاشته شود.