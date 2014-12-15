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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۱

آغاز مرحله سوم توزیع کتاب به استان‌ها بااعتباری بالغ بر22 میلیارد ریال

آغاز مرحله سوم توزیع کتاب به استان‌ها بااعتباری بالغ بر22 میلیارد ریال

سومین مرحله توزیع کتاب از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان‌ها با اختصاص 21 میلیارد و 900 میلیون ریال وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم‌نامه‌های امضاء شده بین معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها‌ی سراسر کشور، اختصاص سهمیه‌های اهدای کتاب از ابتدای سال 1393 با اختصاص مبلغ 93 میلیارد و 600 میلیون ریال آغاز شد و در حال حاضر آخرین مرحله آن در دست اقدام است.

در مرحله نخست توزیع کتاب در نیمه اول سال جاری، مبلغی معادل 33 میلیارد ریال کتاب به استان‌ها اهدا شد. در مرحله نیز مبلغ 38 میلیارد و 700 میلیون ریال به ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان‌ها اختصاص یافت.

بنا بر این گزارش و بر اساس حواله‌های صادره، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دریافت کتاب‌های مورد نیاز استان تا پایان سال 1393 فرصت خواهند داشت.

این حمایت‌ها در چارچوب تفاهم‌نامه‌های امضاء شده با استان‌ها صورت می‌پذیرد و سهمیه هر یک از استان‌ها با در نظر گرفتن عواملی مانند جمعیت، وسعت جغرافیایی استان، تعداد کتابخانه‌ها، تعداد موسسات فرهنگی فعال، تعداد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، میزان مشارکت فعالانه استان در بهره‌گیری از سهمیه‌های قبلی و توزیع مناسب‌تر کتاب‌ها در استان‌ها تعیین شده است.

کد مطلب 2443438

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