ماجرای تعطیلی خط تولید کیسه خون/ادعای کذب پیمانکار

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد: نزدیک به دو ماه است که پیمانکار خصوصی مجتمع صنعتی بعثت وابسته به وزارت دفاع اقدام به فضا سازی و ادعای کذب عدم حمایت سازمان انتقال خون از تولید کیسه خون در مجتمع بعثت و تعطیلی خط تولید کیسه خون می کند. پیمانکار مذکور که به عنوان پیمانکار خصوصی در پاره ای از فعالیت های رسانه ای و صدا و سیما نیز فعال است و یکی از واردکنندگان کیسه خون به نمایندگی از یک شرکت کره ای است، پیش از آنکه دغدغه تولید داشته باشد به دنبال ایجاد فضای انحصاری برای واردات کیسه خون می باشد از این رو سازمان انتقال خون ضروری می داند نکات زیر را به اطلاع هموطنان عزیز و اصحاب رسانه برساند.

1. سازمان انتقال خون از سال 1379 همکاری های لازم را با مجتمع صنعتی بعثت برای تولید کیسه خون در ایران داشته و هم اکنون نیز بخشی از تولیدات این مجتمع در سازمان انتقال خون مصرف می شود.

2. از مهر ماه سال جاری بدنبال عدم موفقیت در بازاریابی کیسه تولیدی مجتمع مذکور در عراق پیشنهاد خرید به سازمان انتقال خون با قیمت غیر منطقی ارائه شده که سازمان انتقال خون با توجه به عزم سازمانی برای حمایت از تولید داخل رسماً خرید کیسه از مجتمع مذکور را به قیمت آخرین مناقصه که به علت بالا بودن قیمت لغو شده را اعلام نموده است. در عین حال اعلام شده است که در صورت دریافت قیمت مصوب از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، سازمان انتقال خون براساس قیمت مذکور عمل خواهد کرد.

3. براساس اسناد موجود در سازمان انتقال خون پیمانکار بخش خصوصی مجتمع صنعتی بعثت به دنبال تعطیلی خط تولید مجتمع بعثت در قم و راه اندازی خط مونتاژ کیسه در شهرک صنعتی مامونیه در استان مرکزی با دانش شرکت کره ای از طریق انحصار واردات کیسه خون در ایران می باشد. لازم به توضیح است در طی دو مناقصه گذشته شرکت پیمانکار جهت واردات کیسه خون کره ای با ارائه قیمت بالا نسبت به کیسه های ارائه شده توسط سایر واردکنندگان موفق به برنده شدن در مناقصه سازمان انتقال خون نشده و با ایجاد فضای رسانه ای بدنبال فروش کیسه خون وارداتی کره ای، خارج از ضوابط مناقصه به سازمان انتقال خون است.

4. از آنجا که فضاسازی رسانه ای پیمانکار خصوصی مجتمع بعثت در برنامه گزارش خبری ساعت 19:15 مورخ 17/9/93 شبکه اول سیما موجب نگرانی مصرف کنندگان خون و عزیزان تالاسمی در ارتباط با کیفیت محصولات مورد استفاده شده است به اطلاع هموطنان عزیز می رساند که تمامی محصولات مورد استفاده در سازمان انتقال خون مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرد و بخش تضمین کیفیت اجازه استفاده از محصولاتی که حداقل استانداردها را داشته باشد را نخواهد داد و از همین رو به مصرف کنندگان عزیز این اطمینان را می دهیم که حمایت سازمان انتقال خون از تولید داخل با حفظ معیارهای کیفیت است و فضاسازی های مرتبط موجب عقب نشینی سازمان انتقال خون از حداقل استاندارها نخواهد شد.