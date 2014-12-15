«جیمز باند» قربانی حمله سایبری به سونی شد/ فیلمنامه لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی ایون پروداکشنز که تهیه‌کننده فیلم‌های جیمز باند است تایید کرد نسخه اولیه فیلمنامه «اسپکتر» (شبح) را که قرار است به کارگردانی سم مندس به زودی جلوی دوربین برود، هکرها به صورت غیرقانونی و آنلاین در اختیار عموم قرار داده‌اند.

این کمپانی با اعلام این که این فیلمنامه تحت قوانین کپی‌رایت در بریتانیا و سراسر دنیا قرار دارد و جزو اطلاعات محرمانه کمپانی متروگلدن‌مایر است، گفت هکرها با هک کردن کمپانی سونی به این فیملنامه دست یافته اند.

این در حالی است که نام فیلم و اسامی بازیگران آن هفته پیش اعلام شد و روشن شد قرار است مونیکا بلوچی در نقش لوچیا شارا، لئا سیدو در نقش مادلین سوان، راف فاینس در نقش ام و اندرو اسکات در نقش دنبی در کنار دانیل کریگ و کریستوف والتس ایفای نقش کنند و فیلمبرداری این فیلم به زودی آغاز می شود.

هکرهایی که در سه هفته اخیر با حمله سایبری به سونی اسنادی از اطلاعات مربوط به کارمندان سونی، حقوق مدیران، مذاکرات داخلی و پنج فیلم جدید یا منتشر نشده از این کمپانی را هک کردند، در جدیدترین اقدام خود فیلمنامه «جیمز باند» را لو داده‌اند.

یکی دیگر از اسنادی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد سونی قصد داشت در گروه بازیگران فیلم «کلاهبرداری آمریکایی» به جنیفر لارنس حقوق کمتری بدهد و از پذیرش آنجلینا جولی برای فیلم بعدی اش خودداری کرده است.

در حالی که اف.بی.آی مدتی است وارد صحنه شده تا بتواند گروه هکرها را دستگیر کند، این باور از ابتدا وجود داشته که ساخت فیلم کمدی «مصاحبه» که درباره ترور رهبر کره شمالی است، موجب این حمله شده باشد. این فیلم با بازی ست روگن و جیمز فرانکو ساخته شده و از 25 دسامبر اکران آن آغاز می شود.

برای ساخته شدن این فیلم کره شمالی به سازمان ملل شکایت کرد و اسناد مربوط به حقوق بازیگران و سازندگان آن جزو اولین اسناد افشا شده بود.

«نگهبانان صلح» گروهی هستند که مسئولت این حملات را برعهده گرفته‌اند، اما هنوز روشن نشده است که از کجا حمایت می‌شوند. کره شمالی اعلام کرده آن‌ها می توانند از حامیان این کشور باشند.

بیست و چهارمین فیلم جیمز باند که برای چهارمین بار با حضور دانیل کریگ ساخته می‌شود و فیلمبرداری آن در پاینوود، لندن، مکزیک، مراکش، اتریش و ایتالیا انجام خواهد شد، قرار بیست و سوم ماه اکتبر در بریتانیا و روز ششم نوامبر در ایالات‌متحده اکران شود.