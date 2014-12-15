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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۸

در حاشیه همایش نقش پژوهش در قانونگذاری؛

وزیر علوم علل لغو برخی سخنرانی‌ها در مراسم 16 آذر را تشریح کرد

وزیر علوم علل لغو برخی سخنرانی‌ها در مراسم 16 آذر را تشریح کرد

وزیر علوم سه علت لغو سخنرانی برخی اصولگرایان و اصلاح طلبان در مراسم 16 آذر را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمد فرهادی وزیر علوم در حاشیه سومین همایش بررسی نقش پژوهش در قانون گذاری در جمع خبرنگاران درخصوص لغو برخی مراسم های 16 آذر گفت: دادن مجوز به برگزاری این نوع مراسمات مقررات و آیین نامه‌هایی دارد، از یک هفته قبل باید تشکل های دانشجویی درخواست خود برای برگزاری مراسم را ارائه می‌دادند تا در هیات نظارت مصوب شود.

وزیر علوم اظهار داشت: برخی از مراسمات به تصویب هیات نظارت نرسیده بود، به همین دلیل سخنرانی لغو شد.

وی ادامه داد: در برخی از دانشگاه‌ها نیز، دانشگاه ها و هیات نظارت در لغو سخنرانی نقشی نداشتند و مراجع دیگری نخواستند که این افراد در دانشگاه سخنرانی کنند.

فرهادی اظهار داشت: در بعضی از مراسم‌های 16 آذر نیز مقرر شد افراد در آن روز سخنرانی نکنند و وقت دیگری برایشان برنامه ریزی شد تا در دانشگاه سخنرانی کنند.

وی در پایان تصریح کرد: این موضوعات در اختیار هیات نظارت است.

به گزارش مهر سخنرانی برخی اصولگرایان و اصلاح طلبان در مراسم 16 آذر در دانشگاه های کشور لغو شد که موجب اعتراض دانشجویان شد.

 

 

کد مطلب 2443480

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