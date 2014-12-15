به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمد فرهادی وزیر علوم در حاشیه سومین همایش بررسی نقش پژوهش در قانون گذاری در جمع خبرنگاران درخصوص لغو برخی مراسم های 16 آذر گفت: دادن مجوز به برگزاری این نوع مراسمات مقررات و آیین نامههایی دارد، از یک هفته قبل باید تشکل های دانشجویی درخواست خود برای برگزاری مراسم را ارائه میدادند تا در هیات نظارت مصوب شود.
وزیر علوم اظهار داشت: برخی از مراسمات به تصویب هیات نظارت نرسیده بود، به همین دلیل سخنرانی لغو شد.
وی ادامه داد: در برخی از دانشگاهها نیز، دانشگاه ها و هیات نظارت در لغو سخنرانی نقشی نداشتند و مراجع دیگری نخواستند که این افراد در دانشگاه سخنرانی کنند.
فرهادی اظهار داشت: در بعضی از مراسمهای 16 آذر نیز مقرر شد افراد در آن روز سخنرانی نکنند و وقت دیگری برایشان برنامه ریزی شد تا در دانشگاه سخنرانی کنند.
وی در پایان تصریح کرد: این موضوعات در اختیار هیات نظارت است.
به گزارش مهر سخنرانی برخی اصولگرایان و اصلاح طلبان در مراسم 16 آذر در دانشگاه های کشور لغو شد که موجب اعتراض دانشجویان شد.
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