به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی درخصوص آخرین وضعیت باشگاه راهآهن اظهار داشت: من از شرایط به وجود آمده واقعا ناراحت هستم، ما با دادستانی توافق کرده بودیم و حتی قراردادی نوشته بودیم که به ما ندادند و حتی بعد از گذشت یک ماه به تعهدات قبلی باشگاه عمل کردیم و 90 درصد تسویه بازیکنان را انجام دادیم ضمن اینکه بخشی از پول فصل جدید بازیکنان را نیز پرداخت کردیم.
وی اضافه کرد: تیمداری در لیگ برتر ایران واقعا سخت است. همه فکر میکردند ما باشگاه را خریدهایم اما در واقع فقط اسم راهآهن را خریدهایم، هیچ امکاناتی در اختیار ما قرار نداده بودند و حتی روزانه برای انجام تمرین 2 میلیون تومان پول اجاره پرداخت میکردیم. هر هفته که میگذشت به ما میگفتند یک هفته دیگر تیم را به شما تحویل میدهیم اما این اتفاق رخ نداد.
سرمربی تیم راهآهن ادامه داد: از طرفی دوستان به من فشار میآوردند که تکلیف تیم چه شده است تا اینکه روز چهارشنبه گذشته از دادستانی مرا خواستند که به همراه ابوالقاسمپور به دادستانی رفتیم، تصور ما این بود که مشکلات حل شده است ولی به یکباره دیدیم نامهای را به ما دادند که طی آن باید تیم را تحویل بدهیم. ما به آنها گفتیم چرا این تصمیم را گرفتهاند که عنوان کردند قراردادیم نداشتیم در حالی که اینطور نبوده و قبلا توافق کرده بودیم. ما اگر به قوه قضاییه اعتماد نکنیم پس به چه کسی باید اعتماد کرد.
استیلی با اشاره به مشکلاتی که درخصوص اسپانسر این باشگاه وجود داشت گفت: آنها به من گفتند چون پشت این باشگاه برادر سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است و حمایتهای مالی را انجام میدهد باید باشگاه را تحویل بدهیم که من بارها گفتم برادر سیاسی چه ربطی به وی دارد. متاسفانه مذاکرات ما راه به جایی نبرد و من به خاطر بازی با نفت تهران سقوط کردم اما پس از آن دیگر دسته جمعی استعفا کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اکنون تکلیف این باشگاه چه خواهد شد تصریح کرد: فعلا باشگاه دست دادستانی است و من از تصمیم آنها بیخبرم، نمیدانم خودشان میخواهند تیمداری کنند یا باشگاه را به کسی دیگر بسپارند. خیلی از بازیکنان به خاطر من با راهآهن قرارداد بستند در این مدت 6 بازیکن تحویل تیم امید دادیم و یک بازیکن هم در تیم بزرگسالان داریم. برنامه ما برای راهآهن 5 ساله بود و حتی روی موضوع اخلاقی روی تیمهای پایه بسیار کار کردیم. من حتی اجازه ندادم عابدزاده به آمریکا برود تا در کنار مناجاتی و دیگر دوستان راهآهن را هدایت کنیم اما متاسفانه این اتفاق رخ داد.
سرمربی پیشین تیم راهآهن با بیان اینکه تمرینات همه تیمهای این باشگاه تعطیل شده است گفت: فعلا هیچ فعالیتی در باشگاه انجام نمیگیرد و دادستانی باید تکلیف باشگاه را تا شروع مسابقات مشخص کند. مالکیت باشگاه با آنهاست. خواهش من این است که در رابطه با فوتبال تفکرات فوتبالی داشته باشند و آن را با سیاست قاطی نکنند. به این موضوع فکر کنیم که 200 تا 300 نوجوان و جوان بعد از این اتفاق باید کجا بروند؟ در تمام دنیا برای ورزش میکنند اما ما اینجا ورزش را تعطیل میکنیم. متاسفانه تفکرات ورزشی وجود ندارد و فقط منفی فکر میکنند.
استیلی با بیان اینکه با شرایط موجود بخش خصوصی سمت فوتبال نخواهد آمد تاکید کرد: فضا طوری شده است که کسانی که سرمایهگذار هستند به سمت خصوصیسازی باشگاهها نمیآیند چرا که هر کسی بیاید برایش مشکل ایجاد میشود. خیلیها میگویند به سمت فوتبال نمیآییم تا برایمان مشکلی درست نکنند. من میگویم همانطور که در دوره جنگ امام(ره) جنگ را به مردم واگذار کردند و دیدیم که چطور مردم برای دفاع از میهن به جبهه رفتند حالا هم کارها را به مردم بسپاریم نه اینکه مانع از حضور آنها بشویم.
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