اختصاص 10 درصد بودجه های سال آینده دانشگاه آزاد به پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم واشقانی فراهانی در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه ۸ درصد بودجه دانشگاه به امر پژوهش اختصاص پیدا می کند، گفت: برای سال آینده قرار است ۱۰ درصد بودجه کل دانشگاه آزاد به پژوهش اختصاص پیدا کند که این ۱۰ درصد از بودجه، ۵ درصد از شهریه ها و ۵ درصد از فعالیت های دانش بنیان را شامل می شود.

واشقانی فراهانی افزود: پیش بینی می کنیم بر اساس پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالیت های دانش بنیان بودجه کل دانشگاه در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در این صورت مشکلی برای افزایش بودجه پژوهشی نخواهیم داشت.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اذعان داشت: در پایان سال ۱۳۹۶ باید ۴۰ درصد اعتبارات از طریق شرکت‌های دانش بنیان باشد.