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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

پایان تدوین فیلم «گاو زخمی»

پایان تدوین فیلم «گاو زخمی»

تدوین فیلم «گاو زخمی» به نویسندگی و کارگردانی سعید دولتخانی و به تهیه کنندگی سیدامیر سیدزاده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گاو زخمی» اولین فیلم بلند سعید دولتخانی است. وی درباره اولین ساخته اش گفت: ساخت این فیلم، مهمترین و لذتبخش ترین کاری بود که در زندگی ام انجام دادم. از عوامل فیلم به ویژه تهیه کننده ام، صمیمانه سپاسگزارم.

گاو زخمی

فهرست کامل عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید دولتخانی، مجری طرح و مدیر تولید: محمد حسین سید زاده، مدیر فیلمبرداری: حسنعلی اسدی، تدوین: مسعود دولتخانی، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: سعید دولتخانی، طراحی و ترکیب صدا: امیر حسین صادقی، مدیر صدابرداری: ارسلان کیان ارثی، موسیقی: سهند مهدیزاده، عکس: علی نیک رفتار و علی بیات، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: آلما سعادتی، منشی صحنه: مرضیه آذری، مدیر تدارکات: حامد آذرمیان، بازیگران: آرش مهاجر، بهار نوحیان، آزیتا لاچینی، حمید رضا هدایتی، لیندا کیانی، محمّد امین صاحب زاده، نیکان راست قلم، کاظم علیزاده، امیر صدیقی، سپیدار تاری، امیر فرزان... و مهران رجبی، تهیه کننده: سید امیر سید زاده.

گاو زخمی

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در ساختمانی نیمه کاره واقع در غرب تهران، یک درگیری رخ می دهد. این درگیری، بازتاب غم انگیزی دارد.

کد مطلب 2443502

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