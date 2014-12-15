سیره شناسی شهدا در کانون های مساجد اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء صبح دوشنبه در جلسه تشریح برنامه های هفته پژوهش کانونهای مساجد اضافه کرد: همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش سیره شناسی شهدا به صورت خاطره نویسی، تبیین وصایا، تهیه زندگینامه شهدای محله با مشارکت هسته های پژوهشی در کانون های مساجد اجرا می شود.

وی با اشاره به گرامیداشت هفته پژوهش در کانونهای مساجد تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت هسته های پژوهشی کانون های مساجد و کشف استعدادهای برتر پژوهشی کانون ها مساجد از جمله اهداف این برنامه است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با بیان اینکه از آثار برتر پژوهشی سیره شناسی شهدا تجلیل خواهد شد، یادآور شد: هسته های پژوهشی کانون های مساجد حداقل از پنج پژوهشگر تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: یافته های پژوهشی هسته های پژوهشی کانون های در خصوص زندگینامه شهدای محله به صورت بروشور و روزنامه دیواری تهیه و در ورودی مساجد نصب و توزیع خواهد شد.

به گفته سقاء در حال حاضر بیش از 60 هسته پژوهشی در کانون های مساجد استان فعال هستند که در موضوعات مختلف فرهنگی و دینی در مناسبت های مختلف یافته های پژوهشی خود را ارائه می دهند.