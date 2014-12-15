رضا برادران اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروزه با توجه به بحرانهای خشکسالی در چند ساله اخیر، اهمیت عرضه تقاضا و نگهداری آب برای کلیه کسانی که از دور یا نزدیک دستی بر آتش بی آبی دارند، روشن شده است، اظهار داشت: تا رسیدن به موقعیت مطلوب راه بسیاری پیش رو داریم و با نگاهی واقع بینانه میتوان گفت الگوبرداری غلط ازروشهای کشورهای صنعتی، بدون توجه به شرایط اقلیمی ما را سر در گم کرده و به بیراهه برده است.
وی با بیان اینکه شرکتهای آب با توجه به مشکلات عمدهای که از نظر کمیت و کیفیت آب دارند با حجم ثابت آب در حوضههای آبریز مواجه هستند، افزود: این شرکتها برای تأمین و توزیع آب با ضرر و زیان عمدهای مواجه شدهاند و با تصمیمات اشتباه برخی از مدیران دامنه اشتباهات وسیعتر شده و این شرکتها با بحرانهای اقتصادی روبهرو هستند.
اقتصاد آب، کمیت و کیفیت مدیریت آب را به یکدیگر پیوند میدهد
رئیس کمیته حقوقی مجمع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه اقتصاد آب، کمیت و کیفیت مدیریت آب را به یکدیگر پیوند میدهد، بیان داشت: این امر باعث به چالش کشیدن سیاستگذاریهایی که بر روی منابع آب و مدیریت تقاضا و مصرف وجود دارد و چگونگی تخصیص و توزیع اصولی آن را فراهم میکند، میشود.
وی آب را کالایی چند محصولی عنوان کرد و اظهار داشت: باید بتوانیم خارج از عرضه تقاضای بازار نقش آب را تعیین کنیم و نباید اجازه دهیم سیاستهایی که بر بازار حاکم است روی آن اثر گذاشته و قیمت آن را دچار نوسان کند.
برادارن اصفهانی ادامه داد: چنانچه آب بهعنوان محور توسعه ثبات نداشته باشد اثرات قابل توجهی چه بهصورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر کلیه محصولات، تولیدات، خدمات و بهطور کلی اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه گذر از مدیریت دولتی و نگاه خصوصی به آب اثرات بسیار قابل توجهی در برخواهد داشت، افزود: اجرای این طرح لازمه فعالیت مدیران لایق و شایسته، توانمند، دارای تجربه و مهمتر از همه ثابت و پایدار است گرچه وقتی بهصورت جزء جزء به آب نگاه میشود شاید بتوان در بسیاری از موارد نقش بخش خصوصی را در هدایت این ماده ارزشمند مثبت دید.
الگو برداری از روشهان جهان صنعتی بزرگترین چالش آب کشور است
وی ادامه داد: چالشی که بخش آب با آن مواجه است الگوبرداری از روشهایی است که جهان صنعتی در سالهای گذشته آن را تجربه کرده که بسیاری از آنها نیز منجر به شکست شده است، فارغ از اینکه حراست و حفاظت از آب از دیرباز در فرهنگ ایرانیان وجود داشته و از هزاران سال پیش ایرانیان به توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی از آن استفاده کردهاند.
رئیس کمیته حقوقی مجمع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان با تاکید بر اینکه به طور قطع چنانچه بخواهیم در زمینه اقتصاد آب حرکتی داشته باشیم نباید فرهنگ چند هزار ساله حاکم بر آن را بهدست فراموشی بسپاریم، افزود: آببران، میرآبها، متولیان آب در قدیم و نظارت صد در صد حکومت بر بخش آب در فرهنگ ما ریشه دوانده و تغییر این ریشه و جابجایی آن احتمال اینکه آن را خشک و بیحاصل و از حیَز انتفاع خارج کند دور از ذهن نیست.
وی با بیان اینکه مسائل مربوط به کمیت و مقدار آب، عرضه آن و قیمت گذاری و سیاستهای عمومی تخصیص این عرضه به استفادهکنندگان نیاز به یک چارچوب مناسب دارد، اظهار داشت: البته باید تمام برنامهریزیهای لازم برای همسو ساختن این فناوری با فرهنگ ریشهای ما صورت گیرد.
در کشورهای توسعه یافته هزینههای طرحهای دولتی از مردم دریافت نمیشود
برادران اصفهانی در خصوص نحوه اعمال هزینههای آب در کشورهای توسعه یافته نیز گفت: در کشورهای پیشرفته قیمتهای اخذ شده برای بهاء آب آبیاری یا صنعت یا آب شرب با یارانه همراه بوده و معمولا آن قسمتی از بخش آب را که توسط نهادهای دولتی سرمایهگذاری و انجام میشود در محاسبات قیمت تمام شده و ارائه به متقاضیان آب اعلام نمیکنند.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال پروژههای سدسازی، تصفیهخانهها، خطوط انتقال آب و حتی شبکه فاضلاب بهعنوان طرحهای ملی و عمومی محسوب شده و هزینههای آن را از بودجههای عمومی و از درآمدهایی مثل مالیات و عوارض و به صورت غیرمستقیم محاسبه کرده و مردم را درگیر آن نمیکنند.
رئیس کمیته حقوقی مجمع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان بیان داشت: چنانچه اقتصاد آب از بخش دولتی و عمومی به طرف بخش خصوصی سوق پیدا کند، هرگونه تنش و تحولی در کشور و جامعه جهانی میتواند در محاسبه قیمتها اثرگذار بوده و آن را وارد بازار عرضه و تقاضا کند یا هرگونه چالشی که موقعیت آب پیدا کرده و یا اقتصاد مملکت با آن روبهرو شود، اثر مستقیم بر قیمت آب خواهد داشت.
سرمایهگذاری عمومی بر روی آب نیاز به نظارت کامل دولت دارد
وی با اشاره به اهمیت توجه به تامین آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: بخش کشاورزی از بخش صنعت و شرب به مراتب در اقتصاد آب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کلیه محصولاتی که کشاورز به جامعه تحویل میدهد ارتباط مستقیم با آب دارد و چنانچه نوسانی در هزینههای آب صورت پذیرد و کشاورز آن را متحمل شود اثرات آن چشمگیر است و تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات کشاورزی خواهد داشت.
برادران اصفهانی افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم سرمایهگذاری عمومی در طرح و توسعه آبیاری، الگوسازی برای تقاضای آب صنعتی در کارخانجات و نیروگاهها و استفاده عمومی برای آب شرب و فضای سبز و بهداشت جامعه نیاز به نظارت کامل بخش دولتی دارد.
وی با بیان اینکه چنانچه بخواهیم در بخش آب نیز سیاستهای خود را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم باید بتوانیم بخشهای نظارتی و اجرائی را تفکیک کرده و بهصورتی برنامهریزی کنیم که سیاستهای کلی نظام را تحتتأثیر قرار ندهد و اگر هم با مواردی برخورد کردیم قابل اغماض باشد، ادامه داد: بی شک در چنین شرایطی است که می توان آب های گل آلود شده در حوزه های مدیریتی را صاف و شفاف کرد و به نقاط روشن و مثبتی دست یافت تا هم مدیریت یکپارچه و هم بومی سازی در خصوص مصرف و مدیریت آب انجام شود.
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