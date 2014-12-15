وقف زمینه ساز فقرزدایی فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار پیش از ظهر دوشنبه در همایش وقف و رسانه که در اردبیل برگزار می شد، تصریح کرد: اگر وقف در خدمت فرهنگ و تبیین سیره اهل بیت مورد توجه باشد می تواند موجب رشد عواطف مذهبی جامعه اسلامی شود.

وی معتقد است وقف می تواند بسیاری از معضلات جامعه اسلامی در ابعاد اقتصادی و فرهنگی را رفع کند و در تحول ساختار فرهنگی و اقتصادی جامعه نقش موثری ایفا می کند.

امام جمعه مشگین شهر وقف را از شاهکارهای قانون اسلام دانست و با بیان اینکه این مقوله زمینه ریشه کنی فقر در جامعه را فراهم می سازد آن را یکی از مصادیق عمل صالح و کار شایسته با دوام توصیف کرد.

باوقار افزود: در وقف بنده با معبود خود معامله پرسود می کند و به تعبیر برخی علما وقف سکوی عروج انسان مومن قلمداد می شود.

وی دستیابی به محبت الهی را در سایه توجه به مقوله وقف دانست و بیان داشت: در عمل وقف فرد از مالکیت مجازی اموال خود دست کشیده و آن را به مالک حقیقی و به عبارتی خداوند می سپارد.

امام جمعه مشگین شهر تاکید دارد که در آیات الهی قرآن در مدح این موضوع بارها عنوان شده و تاثیرات فقر در شئون اقتصادی و فرهنگی جامعه موضوع قابل انکاری نیست.

باوقار در تشریح ابعاد مختلف استفاده از وقف اضافه کرد: در بعد اقتصادی وقف بهترین راهکار کمک به اقتصاد مقاومتی است.

وی شیوع آسیب و بزه در جامعه را در سایه فقر اقتصادی دانست و تصریح کرد: در چنین شرایط جایگاه وقف در جامعه اسلامی قابل توجه است.

به گفته امام جمعه مشگین شهر وقف در راستای امور تولیدی و اشتغال می تواند حتی در موضوع مهار بیکاری نیز نقش جدی ایفا کند.

وی با بیان اینکه وقف برای اشتغال در تهران و کلان شهر ها از سوی خیرین آغاز شده است، اضافه کرد: نمونه های آن در استان اندک است و این مهم باید فرهنگ سازی شود تا با وقف یک واحد تولیدی عزت چند خانواده در سایه اشتغال حفظ شود.

اوقار در عین حال نقش وقف در حوزه امور اجتماعی و بهداشت و درمان را با اقدام مطلوب در راستای ساخت دانشکده های پزشکی، تامین مخارج بیمارستان ها و تامین مخارج درمانی افراد برابر خواند.

امام جمعه مشگین شهر با تاکید به ضرورت وقف در موارد خاص از جمله ازدواج، اضافه کرد: درآمد بالقوه موقوفات می تواند در تامین هزینه های آموزشی، ساخت دانشگاه و مدرسه و خوابگاه در حوزه آموزش جامعه نیز نمود یابد.

وی تاکید دارد که وقف ضامن بقای معنوی جامعه است و می تواند بهترین اقدام برای ترویج و تبیین آموزه های اسلام باشد.