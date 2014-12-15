حضور میلیونی زائران در اربعین مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر دوشنبه در جلسه نشست ماهیانه با جانبازان بالای ۷۰ درصد استان که در حسینیه گلزار شهدای قزوین برگزار شد اظهارداشت: برگزاری نشست ماهیانه با جانبازان فرصت مغتنمی برای مدیران است تا ضمن کسب معنویت و نیرو از جانبازان و ایثارگران در جهت رفع مسائل و مشکلات این عزیزان تلاش شود و همه باید دست به دست هم بدهیم و تلاش کنیم تا جلسه از رونق بیشتری برخوردار شود.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه و میلیونی مراسم اربعین امام حسین (ع) افزود: برگزاری مراسم اربعین در دنیا بی نظیر است و هنوز عظمت این واقعه به درستی شناخته نشده است.

استاندار با بیان اینکه باز شدن راه کربلا از جمله آرزوهای مردم و دعاهای جدی علما، روحانیت و مداحین در گذشته بود افزود: امروز در شرایطی زندگی می کنیم که راه کربلا به روی مشتاقان باز شده و از ۵۰ کشور جهان زائر دارد.

وی بیان کرد: باز شدن راه کربلا به روی مشتاقان محصول و مرهون زحمات و ایثارگری های شهدا و جانبازان است و این حجم جمعیت و شوق و اشتیاقی که امروزه در زیارت کربلا وجود دارد، آغازگر یک حرکت عظیمی است که این روند ادامه دارد.

استاندار با تاکید بر ضرورت ساماندهی معابر و پیاده روها براساس نیازمندی ها و دغدغه های جانبازان و معلولین تصریح کرد: درحال حاضر اراده برای اصلاح معابر سطح شهر وجود دارد و جانبازان به صورت موردی مشکلات کوچه ها و خیابان ها را به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منعکس تا نسبت به اصلاح و بهبود آنها اقدام شود.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین اظهارداشت:۲۵ آذر سالروز سفر رهبری به قزوین است که در راستای بزرگداشت این روز مراسمی در استان برگزار خواهد تا نگاه رهبری به قزوین به عنوان نقشه راه توسعه استان تبیین و ترسیم شود.

استاندار در پایان از همه جانبازان برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورد.

در این جلسه مقرر شد بنیاد شهید و امور ایثارگران آدرس محل سکونت جانبازان جهت اصلاح معابر وکوچه های محل سکونت این عزیزان را به شهرداری تحویل دهد.

عملکرد برخی دستگاهها در تکریم ارباب رجوع با وضع مطلوب فاصله دارد

ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین نیز در ادامه بیان کرد: اگرچه در برخی از دستگاهها تکریم ارباب رجوع با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما در این خصوص فرهنگ سازی شده و موارد بی احترامی و بی توجوجهی به ارباب رجوع در سازمان ها و ادارات کاهش یافته است.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع در دستگاه ها باید از وضع موجود بهتر شود و در این راستا تلاش می کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار عنوان کرد: متاسفانه در برخی ادارات هنوز درک و فهم درستی از جانباز وجود ندارد و این موضوع باید اصلاح شود.

وی اظهارداشت: جانبازان مشکلات زیادی را تحمل می کنند که با ارائه هر نوع خدمت در هر سطحی ایثارگری ها و فداکاری های این قشرجبران نمی شود.

رحیمی با بیان اینکه استاندار بر خدمت رسانی به جانبازان تاکید مستمر دارند تصریح کرد: باید براساس یک برنامه زمان بندی ،مسئولین و مدیران در جلسات مشترک با جانبازان که بطور ماهیانه تشکیل می شود شرکت کرده و پاسخگوی مطالبات و دغدغه های این قشر فداکار باشند.

وی در پایان یادآورشد: کاری که جانبازان برای نظام و انقلاب کرده اند هیچ کس نکرده است فلذا مدیران باید نوکری جانبازان را افتخاری برای خود بدانند.

مسعود نصرتی شهردار قزوین نیز در ادامه این دیدار اظهارداشت: مسائل و مشکلات جانبازان در ارتباط با امور شهری در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه اگرچه هنوز نقطه ضعف هایی وجود دارد اما اصلاحاتی نیز طی این مدت صورت گرفته است.

وی از طراحی و تجهیز یک دستگاه اتوبوس ویژه متناسب با وضعیت جانبازان و معلولین در استان خبرداد ودر این خصوص گفت: این اتوبوس تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و در صورت مناسب بودن می تواند به تولید انبوه برسد.

شهردار قزوین در این جلسه همچنین از آماده سازی دو پارک دیگر متناسب با وضعیت جانبازان تا پایان سال جاری در سطح شهر خبر داد.