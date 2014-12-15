صادرات گلستان 33 درصد افزایش یافت

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: لبنیات، سازه های فلزی، میلگرد، گوشت مرغ، لوله پلی اتیلن، رب، خوراک دام، درختچه های تزیینی، سیمان و اشیای بتونی اقلام صادراتی استان است که خوراک دام، لبنیات، رب و میله گرد و سازه های فلزی بیشترین ارقام صادراتی را به کشورهای مقصد تشکیل می دهند.

وی با بیان این که مقصد کالاهای صادراتی استان در سال جاری به ترتیب کشورهای ترکمنستان، عراق، افغانستان و قزاقستان بود، گفت: صادرات استان به کشورهای ترکمنستان 57 درصد، عراق 28 درصد، افغانستان هشت درصد و قزاقستان سه درصد بود و رشد صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و قراقستان در سال جاری بیش از 45 درصد عنوان شده است.

وی سهم گمرک گلستان از صادرات کل کشور را بدون میعانات گازی 62 صدم درصد کل صادرات کشور عنوان کرد و گفت: واردات گمرکات استان هم طی هشت ماه سال جاری در حدود 10 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 92 به لحاظ وزنی و ارزش افزوده کاهش واردات را شاهد هستیم.

قوانلو در ادامه با اشاره به افتتاح خط ریلی در استان گفت: راه آهن در فاز اول ظرفیت جا به جایی بار تا سه ونیم میلیون تن را دارد و در صورت افزایش زیرساخت تا 12 میلیون تن نیز می تواند ظرفیت جابه جایی بار مواد معدنی را داشته باشد.

90 درصد صادرات استان از طریق مرززمینی اینچه برون است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در ادامه تصریح کرد: 90 درصد صادرات استان از طریق مرززمینی اینچه برون و بخش دیگر از طریق بندر امیرآبادانجام میشود، اما از همه مهمتر محدودیتهایی است که در مرز اینچه برون وجود دارد و فقط 130 کامیون در روزحق عبور دارند که در پی آن میزان صادرات استان کمتر از چهارصد میلیون دلار است ، در حالی که ظرفیتهای تجاری بیش از این میزان است.

قوانلو در اشاره به مشکلات حمل ونقل تجاری استان، خرابی جاده ها را مهمترین عامل خواند که موجب محدودیت میزان صادرات می شود اما در حمل ونقل ریلی با وجود انتقال حجم بیشتر کالا، هزینه ها نیز کمتر است.

وی تصریح کرد: همچنین با را ه اندازی خط آهن اینچه برون ضمن تسهیل حمل و نقل تجاری می توان از معادن سرب و روی و مزیت صنعتی و معدنی کشورهای همجوار نیز بهره برد که در رونق صنایع کوچک استان هم تاثیرگذار است.