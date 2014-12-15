به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه الله کرمی، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان، با اعلام این خبر گفت: در دومین مرحله مسابقات حدود 60 ورزشکار از استان‌های خوزستان، ایلام، مازندران، لرستان، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و چهار و محال و بختیاری شرکت می‌کنند که تعدادی از آنها جدید هستند و در دوره قبل شرکت نداشتند.

وی افزود: مسابقات بخش بانوان طی روزهای 25 تا 26 آذر ماه و مسابقات بخش آقایان طی روزهای 27 و 28 آذر ماه برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در 7 رشته P1 P2 و R1 تا R5 در دو کلاس SH1 و SH2 با هم به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات در سالن تیراندازی فدارسیون ورزش‎های جانبازان و معلولین برگزار خواهد شد.