مرکز مطالعات باستان شناسی در خلخال احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان خلخال تصریح کرد: علاوه بر این تبدیل بازار قدیمی خلخال به موزه نفیس در دستور کار برنامه های سال آینده قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: شهرستان خلخال آثار گردشگری و تاریخی قابل توجهی دارد که نیازمند احیا و برنامه ریزی جهت توسعه است.

فرماندار با بیان اینکه زمانی شال دست بافت صنعتگران خلخال سوغات معروف استان و کالای مورد توجه مردم در سطح بازارهای کشور بود، به فعالیت تنها یک صنعتگر زن در بخش شاهرود خلخال در شرایط فعلی اشاره کرد و ادامه داد: این هنر دست در وضعیت فعلی نیازمند توجه مسئولان استانی و شهرستانی است.

وی معتقد است با وجود آثار باستانی و گردشگری قابل توجه در این شهرستان در سال های گذشته علاوه بر کم لطفی به صنایع دستی خلخال در دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در حق مردم خلخال کوتاهی شده است.

احمدی وجود آثار تاریخی با قدمت بیش از پنج هزارسال، پنج روستای هدف گردگشری و مناطق نمونه گردشگری مختلف را قابل توجه دانست و به ضرورت احیای این ظرفیت ها تاکید کرد.

وی با انتقاد از جابه جایی های مختلف در مدیریت های حوزه میراث فرهنگی این شهرستان اضافه کرد: جابجایی مدیریت های مختلف شهرستان بدون توجه به سوابق کاری و کارایی مدیران صدمه شدیدی بر بدنه مدیریتی این شهرستان در گذشته وارد ساخته است.

وی افزود: این موضوع یکی از عوامل مهم در آهنگ ضعیف توسعه خلخال در بسیاری از زمینه ها از جمله توسعه و رونق صنعت گردشگری محسوب شود.

احمدی ارتقای دفتر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خلخال به اداره را خواستار شد و اضافه کرد: با تحقق این مهم زمینه لازم برای افزایش نیروی انسانی و امکانات توسعه صنعت گردشگری خلخال و جبران بی مهری های گذشته فراهم خواهد شد.