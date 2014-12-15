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۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

سلاح ورزی خبر داد:

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان به ایرانیان مقیم امارات معرفی می شود

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان به ایرانیان مقیم امارات معرفی می شود

خرم آباد - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان در شورای ایرانیان مقیم امارات در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح‌ورزی در این رابطه اظهار داشت: در همایشی که با حضور استاندار لرستان و نمایندگان بخش خصوصی، در کشور امارات برگزار می‌شود، فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان لرستان به جمعی از ایرانیان مقیم این کشور و مدیران شرکت‌های اقتصادی معرفی و عرضه می شود.

سلاح‌ورزی به برنامه‌های مشترک استانداری لرستان و اتاق خرم‌آباد در زمینه‌ جذب سرمایه‌گذار و توسعه‌ صادرات غیرنفتی استان اشاره و تصریح کرد: به منظور ارائه‌ بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌ پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب لرستان در زمینه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری در همایشی که در باشگاه ایرانیان شهر دوبی برگزار خواهد شد، مذاکرات لازم با شرکت‌ها و ایرانیان مقیم دوبی به عمل خواهد آمد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد به حجم مبادلات بین دو کشور ایران و امارات اشاره کرد و عنوان داشت: با توجه به مجموعه نیازهای کشور امارات و حضور تعداد قابل توجه تجار و بازرگانان ایرانی در این کشور، تعدادی از شرکت‌های لرستانی که دارای محصولات باکیفیت و قابلیت صادراتی هستند، تولیدات خود در زمینه‌های مواد معدنی، گچ، هیدروکسید کلسیم، داروهای انسانی، آب معدنی و سنگ‌های ساختمانی و محصولات کشاورزی را در آنجا عرضه خواهند کرد.

بنابر این گزارش همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان در شورای ایرانیان مقیم امارات پنج‌شنبه 27 آذرماه جاری در باشگاه ایرانیان شهر دوبی برگزار می‌شود. 

کد مطلب 2443605

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