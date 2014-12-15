۵۰ درصد هزینه راه اندازی سیستم برق خورشیدی بصورت تسهیلات پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین روشن میلانی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات راه اندازی سیستم تولید برق خورشیدی در ۲۱ دفتر پیشخوان منتخب خبر داد و افزود: متقاضیان دریافت این تسهیلات باید در شهرستان های تبریز، اسکو و آذرشهر و شهرهای باسمنج، سهند، ایلخچی، خسروشاه، گوگان و ممقان به این دفاتر مراجعه کنند.

وی با اشاره به عدم ثبت نام از متقاضیان در ادارات برق تاکید کرد: متقاضیان قبل از هر اقدامی باید شرایط و مدارک ثبت نامی مندرج در پورتال اینترنتی شرکت به آدرسwww.toztab.ir به دقت مطالعه و در کمترین زمان ممکن مراحل ثبت نام را طی کنند چرا که اولويت واگذاری تسهیلات این طرح براساس تكميل ثبت نام و زمان واريز وجه توسط مشترك متقاضي خواهد بود.

روشن میلانی، اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه و سند مالكيت به نام مشترك متقاضي، اصل و كپي پايان كار، پروانه ساخت، صورت مجلس تفكيكي ساختمان، اصل و كپي فيش برق به نام مشترك و در صورت مشاع بودن محل نصب، رضایت نامه محضری را از مدارک اولیه ثبت نام عنوان و تصریح کرد: همچنین عمر ساختان های مشترکین متقاضی نباید بیش از ۱۰ سال بوده و مواردی چون تحمل بار ناشي از نصب سامانه فتوولتائيك روي پشت بام، قابلیت نصب تجهیزات خورشیدی، آفتاب گیری و عدم وجود سایه نیز از شرایط تایید محل نصب تجهیزات است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان با بیان اینکه پس از اخذ مدارک و تایید محل نصب، پیمانکار مورد تایید نسبت به نصب و راه اندازی سیستم تولید برق خورشیدی اقدام خواهد کرد، گفت: آخرین مهلت ثبت نام تجهیزات برق خورشیدی ۳۰ آذر امسال و میزان تسهیلات ارائه شده نیز حداکثر ۵۰ درصد هزینه که حدود ۵۰ میلیون ریال و سیستم تخصیص یافته تاسقف یک کیلو وات برای هر مشترک است.