محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید برای همه نوع صید و شکار پروانه صادر شود تا علاقمندان بتوانند به شکار بپردازند، گفت: تا پایان سالجاری پروانه صید و شکار در قم صادر نخواهد شد زیرا غالبا پروانه زمانی صادر می‌شود که بر اساس ارزیابی ذخایر مازاد ظرفیت وجود داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با بیان اینکه پروانه صید و شکار برای مناطق حفاظت شده ویژه است، افزود: در استان قم هیچ گونه پروانه صید و شکار در مناطق حفاظت شده صادر نشده است.

وی ادامه داد: همچنین پروانه صید و شکار چهارپا نیز در استان قم صادر نمی‌شود و تنها پروانه صید و شکار پرنده و ماهی صادر می‌شود.

رکنی بیان کرد: با توجه به اینکه در شکار چهارپایان محدودیت در استان قم وجود دارد پروانه شکار صادر نمی‌شود.

وی گفت: سال گذشته ۴۰۰ پروانه شکار برای پرنده و همچنین ۴۲ پروانه شکار برای ماهی صادر شده بود.