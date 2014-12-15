موادمخدر دغدغه ۶ميليون نفر از افراد جامعه است/ كاهش معنادار قيمت شيشه

به گزارش خبرنگار مهر، حميد صرامي، پيش از ظهر دوشنبه در همايش علمي و تخصصي مبارزه با موادمخدر و روانگردانها اظهار داشت: اجتماعي كردن موضوع اعتياد نياز امروز جامعه و از مطالبات مقام معظم رهبري است و معتقديم اعتياد و تبعات آن بايد در اجتماع مطرح شود تا مردم براي ايجاد يك جنبش همگاني اجتماعي آماده شوند.

وي با بيان اينكه طي ۳۵ سال گذشته، چهار ميليون نفر در چرخه موادمخدر دستگير شده اند، عنوان كرد: نيروي انتظامي نيز هشت هزار تن موادمخدر كشف كرده و ۵۰ هزار نفر از منابع انساني كشور به دليل استفاده مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به ايجاد كارگاه هاي توليد شيشه در كشور بيان كرد: در عملياتهايي كه در راستاي انهدام اين كارگاه ها انجام گرفته است، ۳۴۸ هزار نفر دستگير و ۱۲ تن شيشه كشف شد اما در اين شرايط، قيمت شيشه از كيلويي ۱۳۰ ميليون تومان به كيلويي ۱۸ ميليون تومان رسيده است كه اين كاهش قيمت معنادار و برنامه ريزي شده است.

شيشه بعد از ترياك بيشترين مصرف در ميان معتادان به موادمخدر را دارد

صرامي خاطرنشان كرد: در حالي كه در سال ۹۰، جايگاه مصرف شيشه در بين انواع مواد مخدر ۲۶ درصد بود، اكنون به جايي رسيده كه شيشه به دومين الگوي مصرف تبديل شده و بعد از ترياك بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده است و متاسفانه در استان يزد نيز ابتدا ترياك و سپس شيشه در رتبه هاي در صدر مصارف هستند.

وي با اشاره به اينكه موادمخدر ارتباط مستقيم با بسياري از جرائم اجتماعي دارد، اظهار داشت: ۶۵ درصد از همسرآزاري ها و ۳۰ درصد از كودك آزاري ها، ۵۵ درصد طلاق ها، ۱۰ درصد جرائم مالي و ... مرتبط با موادمخدر است و اگر آحاد جامعه براي مقابله با موادمخدر بسيج شوند، بقيه جرائم نيز خود به خود مهار خواهد شد.

مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه نظام هزينه ها و خسارتهاي بسيار سنگيني را به خاطر موادمخدر متحمل شده است، عنوان كرد: بر اساس تحقيق سال ۸۳، سالانه ۱۰هزار ميليارد تومان بابت خسارت‌ هاي موادمخدر به دولت، ‌ مردم و نظام پرداخت مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه تبعات موادمخدر هر روز در حال افزايش است، تاكيد كرد: معضل موادمخدر بايد اجتماعي شود و ديگر بايد از انكارها و سكوت ها و تكذيب ها خودداري شود.

صرامي با بيان اينكه متاسفانه ديگر هيچ دانشگاه و مدرسه اي نمي تواند ادعا كند كه معتاد ندارد، تصريح كرد: ديگر اقدامات كم اثر، يك سخنراني، يك مشاوره و ... نمي تواند براي مقابله با مواد مخدر كافي باشد.

سكوت و انكار و اغراق به يك اندازه در دامن زدن به معضل اعتياد تاثيرگذارند

وي همچنين يادآور شد: همانقدر كه سكوت و انكار مي تواند آسيب ها را جدي تر كند، اغراق در ارائه آمار معتادان نيز مي تواند اثرات نامطلوبي در جامعه بگذارد بنابراين براي اجتماعي كردن معضل اعتياد بايد ابتدا از سكوت و انكار و سپس از اغراق دست برداريم.

صرامي با بيان اينكه يكي از تهديدهاي جامعه ما اين است كه ۶۳ درصد معتادان در كشور ما متاهل هستند، خاطرنشان كرد: در هيچ جاي دنيا آمار معتادان متاهل بيشتر از مجردها نيست و اين امر نشان از عدم رضايت زوج ها از زندگي متاهلي است.

وي با بيان اينكه مثلت سه ضلعي عدم رضايت عاطفي، جنسي و اقتصادي در اعتياد متاهلان تاثيرگذار است، تصريح كرد: متاسفانه مشكلات جنسي در كشور ما به يك تابو تبديل شده در حالي كه با اطلاع رساني در زمينه مشكلات جنسي قبل و بعد از ازدواج مي توان از بسياري از اعتيادها جلوگيري كرد.

صرامي تصريح كرد: بايد براي مدرسه، دانشگاه، محيط كار، محيط خانه و هر مكان ديگري نسخه هاي جداگانه براي پيشگيري از اعتياد پيچيده شود ضمن اينكه نمي توانيم و نبايد نسخه اي كه براي تهران در اين زمينه ارائه مي دهيم، همان نسخه را براي استاني نظير يزد نيز ارائه دهيم.