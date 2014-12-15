به گزارش خبرنگار مهر، کاروانسرای پیام مرند طی مراسمی که ظهر روز دوشنبه در ساختمان صندوق حفظ و احیا آثار تاریخی برگزار شد، با حضور مدیرعامل این صندوق و شهردار مرند به مدت ۲۰ سال به این شهرداری واگذار شد.

مراسم مزایده واگذاری این بنای تاریخی با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان حدود ۲ ماه پیش برگزار شد و قرار است طی این واگذاری، کاروانسرای تاریخی پیام مرند که با شماره ۳۰۳۳۶ در فهرست میراث ملی ثبت شده، به مدت ۱۸ سال توسط شهرداری مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد و دو سال نیز عملیات مرمت و احیا در آن انجام شود.

اجاره بهای پایه این کاروانسرا به مبلغ ماهی ۶ میلیون تومان تعیین و مبلغ پیشنهادی ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود و سرمایه‌گذار ۹ سال اول را اجاره بها نمی‌پردازد.

سیدرضا هاشمی شهردار مرند در این مراسم گفت: حدود ۱۴ هزار گردشگر وارد شهرستان مرند می‌شود منتها از آنجا که این شهر در مسیر ترانزیت و جاده ابریشم قرار دارد، از نظر گردشگری در موقعیت مناسبی است به خصوص آنکه در مرز بین ایران و نخجوان قرار گرفته است.

همچنین احسان ایروانی، مدیرعامل صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی نیز درباره اینکه بسیاری از کاروانسراها در کشور به حال خود رها شده‌اند، بیان کرد: اینکه در هشت سال پیش مرمت برخی از کاروانسراها به حال خود رها شده، سیاست گذشته بوده و می‌خواستند الگوهای احیا شده‌ای را با اعتبارات دولتی فراهم کنند و بعد از تجهیز آن را واگذار کنند، این رویکرد در برنامه چهارم تغییر کرد و اختصاص اعتبارات نیز برای این الگوسازی از بین رفت و برخی از بناهایی که مرمت شده بودند، رها شدند. این کار درستی نبود ولی اتفاق افتاد و ما تلاش می‌کنیم مانع این حرکت شویم.

وی گفت: معضل ما در برخی از بناهای تاریخی این است که اگر بنایی به مرکز اقامتی تبدیل شود از جانب اتحادیه مربوطه به رسمیت شناخته نمی‌شود و به تبع آن در دستگاه‌های دیگر نیز این موضوع زیر سوال می‌رود با رئیس سازمان میراث فرهنگی این مشکل را مطرح کردم که با استفاده از پتانسیل‌های قانونی موجود مشکلات را حل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق حفظ، احیا و بهره‌برداری بناهای تاریخی با هدف جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در جهت احیای آثار تاریخی تشکیل شد و قرار بود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نگهداری و بهره‌برداری از آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی و تحت اختیار سازمان میراث فرهنگی اقدام کند. با این وجود با واگذاری کاروانسرای پیام به شهرداری مرند این کاروانسرا با بودجه و اعتبارات بخش دولتی احیا خواهد شد.