اجرای طرح یک روز با نشاط در ۲۱ مدرسه قم

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جهت کیفیت بخشی به برنامههای پنجشنبه مدارس، امسال طرحی با عنوان یک روز با نشاط در مدارس ابتدایی در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در سطح شهر قم ۲۱ مدرسه انتخاب شده که این طرح در این مدارس اجرا میشود، گفت: دانش آموزان در روز پنجشنبه در مدارس به اجرای برنامههای فرهنگی، هنری، ورزشی، تشکیلات دانش آموزی، قرآنی و برنامههای تفریحی میپردازند.
معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: طبق زمان بندی اعلام شده از ابتدای آبانماه برنامهها آغاز شده و تا اردیبهشت سال ۹۴ نیز ادامه مییابد.
وی گفت: اجرای برنامههای قرآنی و ورزشی، نمایش فیلم، آموزش اجرای برنامه سرود و نمایشنامه نویسی، نقاشی، بازدید از موزه و اردوهای یک روزه و همچنین بازدید از خانه علوم و فنون استان و سایر مراکز تفریحی از دیگر برنامههای دانش آموزان در مدارس است.
حمزهای بیان کرد: در طرح یک روز با نشاط دانش آموزان ۲۲ روز در مدرسه اوقات فراغت خود را میگذرانند.
وی گفت: در این طرح بخشی از هزینهها به شکل سرانه دانش آموزی در اختیار مدارس گذاشته میشود و بخشی دیگر نیز توسط انجمن اولیا و مربیان مشخص میشود.
معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش قم بیان کرد: کتابی با ۱۴۰ بازی بومی که تحرک و پویایی را به دانش آموزان انتقال میدهد در نظر گرفته شده که توسط جامعه الزهرا در اختیار دانش آموزان قرار داده میشود.
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